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Kadın esnaftan 'dert dinlenir' fiyat tarifesi

Osmaniye'de bir çiğ köfte bayii işleten Canan Baysal, derdini anlatan, adres soranlardan bıkınca çareyi iş yerine "dert dinlenir" fiyat tarifesi asmakta buldu
 03 Kasım 2019 10:46
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Kadın esnaftan 'dert dinlenir' fiyat tarifesi

Osmaniye'de bir çiğ köfte bayii işleten Canan Baysal, derdini anlatan, adres soranlardan bıkınca çareyi iş yerine "dert dinlenir" fiyat tarifesi asmakta buldu.

Çiğ köfte bayii işletmeciliği yapan Canan Baysal, komşu esnafın ve müşterilerin sürekli olarak dertlerini anlatması ve sürekli adres sorulmasından bıkınca konuya dikkat çekmek amacıyla iş yerine 'dert dinlenir' yazılı fiyat tarifesi astı. Üzerinde aile sorunları 3 TL, aşk sorunları 5 TL, iş yeri sorunları 4 TL, havadan sudan 5 TL, yan taraf sorma ücreti 1 TL yazılı tarifenin faydasını gördüğünü ve artık daha az dert dinlediğini belirten Baysal, "Üç senedir bu işletmenin sahibiyim. İş yerinde yaşadığım en büyük sorun gelen müşterilerden olsun, arkadaş çevremden olsun, hiç tanımadığım insanlardan olsun derdini anlatan, ailevi sorunlarından, aşk sorunlarından bahseden, adres soran insanların çokluğu. Artık neredeyse işimi yapamaz hale geldim ve artık inanın bıktım. Sosyal medyadan da böyle bir el ilanı görmüştüm. Oradan esinlendim aklıma geldi. Buraya ilanı astığımdan beri gelip ücret vereyim deyip sorununu anlatan müşteriye de şahit oldum. Özellikle yan tarafı soran kişi sayısı azaldı" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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