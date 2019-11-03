Ak Partili Dağ'dan, Soyer'in 'Kıbrıs' açıklamalarına tepki
|03 Kasım 2019 10:52
|Yazdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kıbrıs'a Oniki Ada'yı yaklaşıldığı gibi yaklaşmak mümkün değildir. Dün Oniki Ada'yı bıraktık, bugün Kıbrıs'ı bırakmayı konuşup bir de bıraksak, devamında birilerinin bizden İzmir'i, Şanlıurfa'yı istemeyeceklerini bilemeyiz." dedi.
Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamasını ve sonrasında yaşanan süreci de değerlendirdi.
Kıbrıs konusunun Türkiye'nin dış politikası açısından önemine işaret eden Dağ, şunları kaydetti:
"Kıbrıs meselesi, daha önce de ifade ettiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politikasının kırmızı çizgisidir. Üstelik Kıbrıs'a yönelik hassasiyet 2002'den değil, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de üzerine eğildiği bir meseleye yönelik hassasiyettir. Daha önce de orada sondaj faaliyetleri gündeme geldiğinde, biz bölgeye Ege Üniversitesinden bir gemi göndermiştik. O zaman bazı kesimler 'Sismik gemiyle petrol mu bulacaksınız, doğal gaz mı bulacaksınız?' diye tabiri caizse dalga geçmişlerdi. Şimdi ise 3 tane gemimizin arama faaliyetlerine katıldığı bir süreci yaşamaktayız. Kıbrıs'a Oniki Ada'ya yaklaşıldığı gibi yaklaşmak mümkün değildir. Dün Oniki Ada'yı bıraktık, bugün Kıbrıs'ı bırakmayı konuşup bir de bıraksak, devamında birilerinin bizden İzmir'i, Şanlıurfa'yı istemeyeceklerini bilemeyiz."
Kıbrıs'ta verilen mücadelenin ülkenin geleceğine ilişkin önemli bir mücadele olduğunu ifade eden Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:
"Böyle bir açıklama, yetki alanı olmadığı için belediye başkanının işi değildir. Bu açıklamanın yapılmasının ve ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yalan beyan ile bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Yalan da ilgili gazetenin ses kaydını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Son olarak, Sayın Soyer böyle bir konuda yalan söylemeye tevessül ettiyse, ilerleyen zamanda İzmir ile ilgili konularda İzmirlilere de yalan söylemeyeceğini bilemeyiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ak Parti'de değişim büyük olacak
03 Kasım 2019 08:15
|2. Yargı Paketi cezaevlerine umut oldu
03 Kasım 2019 07:15
|Türkiye'den ABD'ye mektup: Terörist başını meşrulaştırma çabaları yanlış!
03 Kasım 2019 07:00
|3 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
03 Kasım 2019 00:03
|İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi sordu: Erdoğan mı, İmamoğlu mu?
02 Kasım 2019 22:21
|Bakan Selçuk, tehdit edilen öğretmeni aradı
02 Kasım 2019 22:06
|Kişisel verileri korumayan 9 kurum
02 Kasım 2019 22:01
|Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti'yle görüştü
02 Kasım 2019 21:56
|'Terör örgütleri üzerinden dizayn etmeye çalışıyorlar'
02 Kasım 2019 20:16
|ABD'nin konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
02 Kasım 2019 20:06