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YÖKDİL sorularını değerlendiriyoruz

3 saat süren YÖKDİL sınavı sona erdi. soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
 03 Kasım 2019 13:15
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YÖKDİL sorularını değerlendiriyoruz

3 saat süren YÖKDİL sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz.

YÖKDİL bugün saat 10.15'te başladı. Sınav toplamda 180 dakika sürdü.

Fen, Sağlık ve Sosyal bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı.

Sona eren YÖKDİL sorularını adaylar, memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net - Özel

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