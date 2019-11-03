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Nüfus müdürlükleri yenileniyor

Ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için yenileme çalışması başlatıldı. İlk uygulaması Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında yapılan "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" çalışmasıyla nüfus müdürlükleri hem modernleşiyor hem de benzer standarda kavuşuyor
 03 Kasım 2019 11:51
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Nüfus müdürlükleri yenileniyor

Ülke genelinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için nüfus müdürlüklerinde Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha ferah, işlemlerini rahat yapabilmesi için nüfus müdürlükleri yenilenecek. Bu sayede ülke genelindeki il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin tıpkı banka şubeleri gibi benzer standartta olması sağlanacak.

Çalışmalarına başlayan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ilk uygulamayı Ankara'da gerçekleştirdi. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası, Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti kapsamında yeniden tasarlandı.

Böylece yeni konsept ile nüfus müdürlüklerinin standartlaştırılması, vatandaşların daha ferah ve konforlu hizmet sunulmasının yanında "3'ü Bir Yerde Uygulaması" kapsamında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinde daha etkin ve hızlı şekilde hizmet verilmesi hedefleniyor.

- Günlük 250 bin kişi nüfus müdürlüklerinden hizmet alıyor

Türkiye genelinde günlük 250 bin kişi nüfus müdürlüklerinden hizmet alıyor. Pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmasıyla artan iş ve işlemler nedeniyle personel ihtiyacı giderildi, nüfus müdürlüklerinin teknik altyapı kapasitesi geliştirildi.

Randevu süreleri bir güne düşürüldü, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemlerde yapılabilir hale getirildi, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı.

Ayrıca nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir fatura ile gelenlerin ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştiriliyor.
Anadolu Ajansı
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