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Meteoroloji yarın için uyardı..Yağış bekleniyor

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yarın sağanak bekleniyor
 03 Kasım 2019 14:09
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Meteoroloji yarın için uyardı..Yağış bekleniyor

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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