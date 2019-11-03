Meteoroloji yarın için uyardı..Yağış bekleniyor

YÖK, BENZER İÇERİKLİ ÖNLİSANS VE LİSANS BÖLÜM ADLARINI BİRLEŞTİRİYOR YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: Ön lisans ve lisansta aynı muhtevaya sahip programlardaki isim kargaşasına ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlere son vermek için benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yaptık