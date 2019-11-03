Eskişehir'de 3 eski astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen eski 3 astsubay yakalandı
|03 Kasım 2019 14:11
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç edilen eski astsubaylar E.B, H.Ö. ile G.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.
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