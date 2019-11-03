1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üç yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı
 03 Kasım 2019 14:12
Yazdır
Üç yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıldır aranan Zafer K'nın Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli Zafer K, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bebek katili YPG/PKK'ya ekimde ağır darbe
03 Kasım 2019 14:21		 Eskişehir'de 3 eski astsubay'a FETÖ'den gözaltı
03 Kasım 2019 14:11
Lice'de bir terörist etkisiz hale getirildi
03 Kasım 2019 10:16		 Kuleli, Gülen'in çiftliği gibiydi
03 Kasım 2019 08:01
PKK yeni örgütü burada kurdu
03 Kasım 2019 07:41		 Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
02 Kasım 2019 21:11
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
02 Kasım 2019 19:46		 PKK'nın hain planını teslim olan terörist deşifre etti
02 Kasım 2019 19:00
Türkiye'nin güvenli bölge yapmaya çalıştığı Tel Abyad'a bombalı salıdırı: 13 ölü
02 Kasım 2019 18:00		 Terör örgütü DEAŞ'a ekimde büyük darbe
02 Kasım 2019 16:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Memura ek gösterge zammı neyi değiştirecek?
Erdoğan'ın daveti, ilk doktorlardan karşılık buldu
Hangi kamu personeline aylık 14 bin 975 TL ödenecek?
Ak Parti'de değişim büyük olacak
2. Yargı Paketi cezaevlerine umut oldu
Yeniden yaz sıcakları geliyor-Haritalı
Rengiyle ilgi çekti, cezayı da yedi
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelir mi?
Kuleli, Gülen'in çiftliği gibiydi
Nüfus müdürlükleri yenileniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 1
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 5
e-use 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
gelecegenefes.com 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam