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Otomotiv ihracatında, tarihinin en yüksek ikinci Ekim ayı

Türkiye otomotiv endüstrisinin Ekim ayı ihracatı yüzde 3,5 düşüşerek 2,8 milyar dolar oldu. Düşüşe rağmen ihracat tarihindeki en yüksek ikinci Ekim ayı performansını gerçekleştiren sektör, yüzde 17'lik payla ülke ihracatında da yine ilk sırada yer aldı
 03 Kasım 2019 14:49
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Otomotiv ihracatında, tarihinin en yüksek ikinci Ekim ayı

Türkiye otomotiv endüstrisinin Ekim ayı ihracatı yüzde 3,5 düşüşerek 2,8 milyar dolar oldu. Düşüşe rağmen ihracat tarihindeki en yüksek ikinci Ekim ayı performansını gerçekleştiren sektör, yüzde 17'lik payla ülke ihracatında da yine ilk sırada yer aldı.

Türkiye otomotiv endüstrisinin Ekim ayı ihracatı açıklandı. Yetkililer, dünya ticaretinde yaşanan sorunlara rağmen otomotiv ihracatını belli bir seviyenin üstünde tutmayı sürdürdüklerine dikkat çekti. Otomotiv endüstrisi 2019 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatı 25,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Aylık ihracat ortalaması ise 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ekim ayında ana ürün gruplarında artış kaydedilirken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ürün grubundaki yüzde 18'lik ve çekiciler ürün grubundaki yüzde 64 oranındaki düşüş Ekim ayı performansını olumsuz etkiledi. Yine en büyük ülke pazarı AB'ye ihracat yüzde 5 düşerken, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 63, Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 43 gibi oldukça iyi oranlarda artış kaydedildi.

Binek otomobil yüzde 1, tedarik endüstrisi yüzde 3 arttı

Ekim'de ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 1 artarak, 1 milyar 205 milyon dolar oldu. Binek otomobillerin endüstri ihracatındaki payı yüzde 43 oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı Ekim'de yüzde 3 artarak 966 milyon dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 18 azalarak 388 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 10 artarak 196 milyon dolar oldu. Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı da yüzde 64 azaldı. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 4,5 ve ikinci en büyük pazar olan Fransa'ya yüzde 6 azalma görülürken, İtalya'ya da tedarik endüstrisi ihracatı yüze 7,5 geriledi. Buna karşılık yine önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 31, ABD'ye yüzde 22, Rusya'ya yüzde 25, İspanya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 46 ihracat artışı oldu. Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 12 artarken, yine Almanya'ya yüzde 30, Birleşik Krallık'a yüzde 12, Slovenya'ya yüzde 40, Hollanda'ya yüzde 76, İsrail'e yüzde 298 artış yaşandı.
İhlas Haber Ajansı
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