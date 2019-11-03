SGK icra memurluğu görevde yükselme sınavı yapıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun icra memurluğu kadrolarına yönelik açtığı görevde yükselme sınavı sona erdi
|03 Kasım 2019 15:18
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