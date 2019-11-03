'Her istediğine erişmiş bir insan mutluluğu yakalayamaz'
|03 Kasım 2019 15:11
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Avcılar Müftülüğü, 3 yıl önce camilere giden cemaatten, ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra yüksek öğrenimlerini sürdüren yetim öğrencilere aylık burs sağlanmasını amaçlayan ''Avcılar yetimine sahip çıkıyor, 1 öğrenci de sen okut' kampanyası kapsamında ailelere kahvaltı verdi. Merkez Camii Salonu'ndaki kahvaltıda konuşan Avcılar Müftüsü Bekir Derin, 3'üncü yılına giren kampanyada 2017-18 eğitim sezonunda 416 yetime 320 bin 765 TL, geçen eğitim yılında 509 yetime 460 bin TL tutarında parayı düzenli olarak öğrencilere aylık olarak dağıttıklarını söyledi. Müftü Derin, "Bu yıl 538 yetime ulaştık. 9 ay boyunca kardeşlerimizin 500 bin TL'nin üzerinde emanetlerini bu çocuklarımıza her ay ulaştıracağız. Ulaştırılan para miktarı 3 yıl içerisinde toplam 1 milyon 287 bin TL'yi aşmaktadır" dedi.
Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, bu kampanyayı örnek olarak nitelendirdi. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da konuşmasında dünyayı yöneten 'Bir eli yağda, bir eli balda' insanlardan kimseye bir yarar gelmediğini, tarihin gidişine yön verenlerin çileli bir yaşam sürdürdüğünü anlatırken, "Peygamberler bunların başındadır. Çileli hayat sürmüş insanlar hayatın zorluklarını bilir ve onlarla mücadele etmeyi başarırlar. Bugün çocuklarımıza her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Ama bu eğitim açısından çok da iyi bir şey değil. 'Çocuklarımız sıkıntı çeksin' anlamında söylemiyorum ama her istediğine erişmiş bir insanın mutluluğu yakalaması diye bir şey söz konusu değil.
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