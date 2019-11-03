Doğum gününü ilk kez öğretmenleriyle kutladı
|03 Kasım 2019 16:41
|Yazdır
Ağrı'nın Tutak ilçesindeki Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesinin öğretmenleri, "Sen de Gülümset Projesi" kapsamında annesi ve 4'ü engelli 5 kardeşiyle Uzunöz köyünde yaşayan öğrencileri Yusuf Demir'i ziyaret ederek doğum gününü kutladı.
İlçede çocuklara yönelik projeler yürüten müzik öğretmeni Mehmet Günay Eser, "Hocam bugün benim doğum günüm" diyen 10. sınıf öğrencisi Demir'in doğum gününü kutlamak için öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Hazırladıkları pastayla ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Uzunöz köyüne giden öğretmenler, Demir'i evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı.
Öğretmenler, bugüne kadar hiç doğum günü kutlamayan Demir'in pastasını keserek, doğum gününü kutladı.
Duygulu anlar yaşayan Demir, öğretmenlerine sarılarak teşekkür etti.
Müzik öğretmeni Eser, öğrencisinin hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Sen de Gülümset Projesi" kapsamında bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Öğrencilerin moral ve motivasyon açısından bu tür etkinliklere ihtiyacının olduğunu vurgulayan Eser, şunları kaydetti:
"Eğitimciler olarak sürekli öğrencilerin yüreğine dokunacak çalışmalar yapmak durumundayız. Bu her şeyden önce insani olarak görevimiz. Onların yaşamlarına konuk olmaya çalışıyoruz. Bugün de Yusuf için buradayız. 15 yaşına bastı ve hayatında ilk kez doğum gününü kutluyor. Umarım unutmayacağı bir gün olmuştur."
Yusuf Demir ise bugünü hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.
Öğretmenlerine teşekkür eden Demir, "15 yaşına girdim ve kutladığım ilk doğum günüm. Öğretmenlerim bana sürpriz yaptı." dedi.
Demir, köyde boş zamanlarında ders çalıştığını, amcasına yardım ettiğini, arkadaşlarıyla oyun oynadığını anlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kemal usta ekmeğini süpürgeden çıkarıyor
03 Kasım 2019 18:56
|Aradan 70 yıl geçse de okulundan kopamadı
03 Kasım 2019 18:51
|İstanbul'un en yaşlı sakinleri; anıt ağaçlar
03 Kasım 2019 18:23
|Motosikletlilerden Seçil öğretmene destek turu
03 Kasım 2019 18:08
|Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak
03 Kasım 2019 18:03
|Didim'de kasım ayında denize girdiler
03 Kasım 2019 17:58
|Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı arttı
03 Kasım 2019 17:06
|Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars oldu
03 Kasım 2019 16:11
|Veli grubunda öğrenci fotoğrafı ifşası yargıya taşınacak
03 Kasım 2019 15:45
|5 yaşındaki Ali İhsan kansere yenik düştü
03 Kasım 2019 15:41