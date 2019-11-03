1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk mühendisler yaptı! Boğazlar ondan sorulacak

HAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul'da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan da fotoğraflandı.
 03 Kasım 2019 16:15
Yazdır
Türk mühendisler yaptı! Boğazlar ondan sorulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün başlattığı yeni projesiyle İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistemlerin kurulumuna başlandı. Ana yüklenicisinin HAVELSAN olduğu ve ASELSAN tarafından da AR-GE çalışmalarının yapıldığı projede dünyanın en zorlu su yolları olan İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde gemi trafiğinin yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenmesine imkan sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacına yönelik HAVELSAN ile imzalanan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi'nde sistem ve cihazların kurulum aşamasına geçildi.

İstanbul bölgesinde Ahırkapı, Üsküdar, Kandilli, Kanlıca, Beykoz, Yom Burnu, Garipçe ve Rumeli Kavağı'nda bulunan trafik gözetleme istasyonları (TGİ) ile Çanakkale bölgesinde Zincirbozan, Gocukburnu, Kepez, Kumkale ve Poyraztepe TGİ'lerine ASELSAN ürünü Ekinoks kameralar entegre edildi. Sabit ve hareketli görev yapabilen kameralar, 30 kat optik zum, kızılötesi led ve lazer aydınlatma ile bazı noktalarda da termal kabiliyetlerine sahip. Projede ayrıca ASELSAN'ın Reis Sahil Gözetleme Radarı da kullanılıyor. Sabit bir kara platformu üzerinde kullanılabilen radar, su üstü deniz hedeflerini ve su üstünde alçak irtifaya sahip hava hedeflerini tespit ve takip edebiliyor, düşük tespit edilme özelliğini taşıyor.

DÜNYANIN EN ZORLU SU YOLLARINDAN BOĞAZLAR

Dünyanın en önemli su yollarından birisi olan Türk boğazlarında, seyir, mal, can emniyeti ve çevre güvenliğinin sağlanması, gemi trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi amacıyla kurulan TBGTH Sistemi, gemi trafiğini yerli ve milli teknolojilerle 7/24 esasına uygun olarak kesintisiz izleme imkanı sağlayacak. Projede, HAVELSAN tarafından üretilen ve tedarik edilen Gemi Trafik Hizmetleri Yazılımı, Otomatik Tanıma Sistemi, VHF Telsiz Haberleşme Sistemi, Meteoroloji Sistemi, İzleme ve Güvenlik Sistemi ile ASELSAN'ın radar, elektro optik ve radyo yön bulucu sistemleri kullanılıyor.

80 BİNİN ÜZERİNDE GEMİ

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde, uluslararası anlaşmalarla tanımlanmış Gemi Trafik Hizmetleri sistemlerinin amaçlarına uygun olarak, "Denizde can güvenliğini ve seyir emniyetini artırmak ile çevreyi korumak maksadıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kuruldu. 2003 yılından itibaren hizmet veren sistem Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor. Yılda, 300 milyon tonu tehlikeli yük olmak üzere yaklaşık 1 milyar ton yükü taşıyan 80 binin üzerinde geminin geçtiği Türk boğazlarında 7/24 saat esasıyla hizmet veren bu sistemin kesintisiz çalışmasını devam ettirmek amacıyla eskiyen teçhizatını yenilemek, gelişen teknolojiye uyumunu sağlamak ve imkanlarını artırmak amacıyla sistemin yenilenmesini hedefleyen proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından oluşturuldu.

HAVELSAN ÜSTLENDİ

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri sisteminin yenilenmesini ve geliştirilmesini kapsayan bu proje HAVELSAN tarafından üstlenildi. Milli ve yerli sistem üretmeyi amaçlayan projede sistem yazılımı ve entegrasyonu HAVELSAN tarafından, önemli algılayıcı sistemler olan radar, elektro-optik ve telsiz yön bulucularının üretimi ise ASELSAN tarafından gerçekleştiriliyor.

2020'NİN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE KULLANILACAK

Sistemin yenilenmesi projesi, boğazlar ve Marmara Denizi kıyısında kurulu bulunan 2 merkez ve bu merkezlere bağlı 27 istasyondaki teçhizat ve yazılımı kapsıyor. Proje, ASELSAN tarafından üretilen algılayıcı sistemlerin yanında; Otomatik Tanımlama Sistemleri, telsiz haberleşme cihazları, meteorolojik algılayıcılar, tesis izleme ve güvenlik sistemlerini de içeriyor. Halen kurulum ve entegrasyon faaliyetleri tüm sahalarda devam eden projenin 2020 yılının 2'nci çeyreğinde işletmeye alınması planlanıyor.

YERLİ YAZILIM

Türk Boğazları stratejik öneme sahip olmasının yanında dünyanın en tehlikeli suyollarından birisi olarak kabul ediliyor. Bu alanda, gemi seyir emniyeti ve çevrenin korunması bakımından kritik bir görevi yerine getiren Gemi Trafik Hizmetleri Sisteminin yenilenmesi projesinin tamamlanması ile birlikte, 2003 yılından bu yana kesintisiz devam eden hizmet yeni teknoloji, artırılmış izleme kabiliyetleri ve genişletilmiş kapsama alanı daha da gelişmiş olacak, ayrıca milli yazılımın sağlayacağı esneklik ve hızlı geliştirme avantajına sahip olunacak.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Whatsapp üzerinden sızma iddiası
02 Kasım 2019 09:24		 Google'dan dev hamle
02 Kasım 2019 07:45
Havalimanı personelininin yerini alacak robot göreve başladı
01 Kasım 2019 12:30		 'Twitter siyasi reklamları yasakladı, şimdi gözler Facebook'ta'
01 Kasım 2019 11:58
Whatsapp'ta son görülme özelliği kalktı mı?
31 Ekim 2019 10:12		 Akıllı seçim odası seçim tartışmalarını bitirecek
30 Ekim 2019 16:53
'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'
30 Ekim 2019 13:14		 UYAP-EKİP entegrasyonuyla 60 milyon lira tasarruf edilecek
30 Ekim 2019 11:22
Siber güvenlikte uzman sıkıntısı
30 Ekim 2019 07:36		 iPhone'lar için iOS 13.2 yayınlandı
29 Ekim 2019 23:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:46 - AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yeni üye çalışması16:41 - Doğum gününü ilk kez öğretmenleriyle kutladı16:37 - Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan oldu16:33 - Öğretmen yarışçının hedefi dünya pistleri16:28 - Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi16:23 - Başkentte gök bilim merkezinde yangın16:19 - İdris Naim Şahin, Saadet Partisi GİK üyesi oldı16:15 - Türk mühendisler yaptı! Boğazlar ondan sorulacak16:11 - Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars oldu16:07 - Tüm yılların rekorunu kıran Antalya'da yaz bitmiyor
16:03 - Ombudsman: ÜAK, yurtdışı denklik kararını gözden geçirmeli16:01 - Erdoğan, İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti15:57 - İstanbul'da tüm kapalı yollar ve köprü trafiğe açıldı15:53 - DSP'den CHP'ye seçim ittifakı eleştirisi15:49 - Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak15:45 - Veli grubunda öğrenci fotoğrafı ifşası yargıya taşınacak15:41 - 5 yaşındaki Ali İhsan kansere yenik düştü15:37 - Soğanlı Botanik Parkı'nın imara açılacağı iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Memura ek gösterge zammı neyi değiştirecek?
Erdoğan'ın daveti, ilk doktorlardan karşılık buldu
Hangi kamu personeline aylık 14 bin 975 TL ödenecek?
Ak Parti'de değişim büyük olacak
2. Yargı Paketi cezaevlerine umut oldu
Yeniden yaz sıcakları geliyor-Haritalı
Rengiyle ilgi çekti, cezayı da yedi
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelir mi?
Nüfus müdürlükleri yenileniyor
Doğumda eşinin yanında olmayan yandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
e-use 1
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 3
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
eğitim kalitesi 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 1
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam