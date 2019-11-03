1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte gök bilim merkezinde yangın

Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
 03 Kasım 2019 16:23
Yazdır
Başkentte gök bilim merkezinde yangın

Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kontrol altına alınan yangın nedeniyle gök bilim merkezinin kulesinde ağır hasar oluştu.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tüm yılların rekorunu kıran Antalya'da yaz bitmiyor
03 Kasım 2019 16:07		 İstanbul'da tüm kapalı yollar ve köprü trafiğe açıldı
03 Kasım 2019 15:57
Büyükada'ki 150 yıllık köşk restore edilecek
03 Kasım 2019 15:15		 Ordu'daki Ulugöl sonbahar renkleriyle büyülüyor
02 Kasım 2019 21:40
Konya'da vicdanları sızlatan olay
02 Kasım 2019 21:16		 Avatar sahnesi değil 'adam Kayalar'
02 Kasım 2019 21:01
'Gökyüzünden Türkiye' 3 dilde İstanbul Kitap Fuarı'nda
02 Kasım 2019 20:27		 3 bin yıllık ağacın 'sır' yaşını fizikçiler ortaya çıkardı
02 Kasım 2019 20:21
İzmir Körfezi, kahverengiye döndü
02 Kasım 2019 20:11		 Van'da kar yağışı ulaşımı aksattı
02 Kasım 2019 18:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - Ankara'nın 8 ilçesinde kentsel dönüşüm devam ediyor16:46 - AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yeni üye çalışması16:41 - Doğum gününü ilk kez öğretmenleriyle kutladı16:37 - Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan oldu16:33 - Öğretmen yarışçının hedefi dünya pistleri16:28 - Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi16:23 - Başkentte gök bilim merkezinde yangın16:19 - İdris Naim Şahin, Saadet Partisi GİK üyesi oldı16:15 - Türk mühendisler yaptı! Boğazlar ondan sorulacak16:11 - Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars oldu
16:07 - Tüm yılların rekorunu kıran Antalya'da yaz bitmiyor16:03 - Ombudsman: ÜAK, yurtdışı denklik kararını gözden geçirmeli16:01 - Erdoğan, İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti15:57 - İstanbul'da tüm kapalı yollar ve köprü trafiğe açıldı15:53 - DSP'den CHP'ye seçim ittifakı eleştirisi15:49 - Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak15:45 - Veli grubunda öğrenci fotoğrafı ifşası yargıya taşınacak15:41 - 5 yaşındaki Ali İhsan kansere yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Memura ek gösterge zammı neyi değiştirecek?
Erdoğan'ın daveti, ilk doktorlardan karşılık buldu
Hangi kamu personeline aylık 14 bin 975 TL ödenecek?
Ak Parti'de değişim büyük olacak
2. Yargı Paketi cezaevlerine umut oldu
Yeniden yaz sıcakları geliyor-Haritalı
Rengiyle ilgi çekti, cezayı da yedi
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelir mi?
Nüfus müdürlükleri yenileniyor
Doğumda eşinin yanında olmayan yandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-use 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 3
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
eğitim kalitesi 1
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 1
gelecegenefes.com 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam