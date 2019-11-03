Başkentte gök bilim merkezinde yangın
Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
|03 Kasım 2019 16:23
|Yazdır
Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Kontrol altına alınan yangın nedeniyle gök bilim merkezinin kulesinde ağır hasar oluştu.
Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tüm yılların rekorunu kıran Antalya'da yaz bitmiyor
03 Kasım 2019 16:07
|İstanbul'da tüm kapalı yollar ve köprü trafiğe açıldı
03 Kasım 2019 15:57
|Büyükada'ki 150 yıllık köşk restore edilecek
03 Kasım 2019 15:15
|Ordu'daki Ulugöl sonbahar renkleriyle büyülüyor
02 Kasım 2019 21:40
|Konya'da vicdanları sızlatan olay
02 Kasım 2019 21:16
|Avatar sahnesi değil 'adam Kayalar'
02 Kasım 2019 21:01
|'Gökyüzünden Türkiye' 3 dilde İstanbul Kitap Fuarı'nda
02 Kasım 2019 20:27
|3 bin yıllık ağacın 'sır' yaşını fizikçiler ortaya çıkardı
02 Kasım 2019 20:21
|İzmir Körfezi, kahverengiye döndü
02 Kasım 2019 20:11
|Van'da kar yağışı ulaşımı aksattı
02 Kasım 2019 18:01