Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
|03 Kasım 2019 16:28
|Yazdır
Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|DAEŞ'in sözde eğitim kampları sorumlusu yakalandı
03 Kasım 2019 14:42
|Bebek katili YPG/PKK'ya ekimde ağır darbe
03 Kasım 2019 14:21
|Üç yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
03 Kasım 2019 14:12
|Eskişehir'de 3 eski astsubay'a FETÖ'den gözaltı
03 Kasım 2019 14:11
|Lice'de bir terörist etkisiz hale getirildi
03 Kasım 2019 10:16
|Kuleli, Gülen'in çiftliği gibiydi
03 Kasım 2019 08:01
|PKK yeni örgütü burada kurdu
03 Kasım 2019 07:41
|Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
02 Kasım 2019 21:11
|Bursa'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
02 Kasım 2019 19:46
|PKK'nın hain planını teslim olan terörist deşifre etti
02 Kasım 2019 19:00