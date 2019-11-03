Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan oldu
Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde, oy kullanan 965 delegenin 962'sinin oyunu alan Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçildi
|03 Kasım 2019 16:37
|Yazdır
Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu genel başkanlığa yeniden seçildi.
Ankara Spor Salonu'ndaki kongrede, kayıtlı 965 delegenin tamamı oy kullandı. Üç oyun geçersiz sayıldığı seçimde tek aday olan Karamollaoğlu, geçerli 962 oyun tamamını alarak tekrar genel başkan oldu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Böyle karşılandı
03 Kasım 2019 19:01
|MSB'den o iddiaya net yalanlama
03 Kasım 2019 18:33
|Türkiye'den ABD'ye sert tepki
03 Kasım 2019 18:18
|Bakan Ziya Selçuk, Şırnak'ta öğretmenlerle buluştu
03 Kasım 2019 17:53
|HDP önündeki eylemde 62'nci gün
03 Kasım 2019 17:36
|Nikah şahitliği yapan Yıldırım'dan esprili tavsiyeler
03 Kasım 2019 17:11
|Ankara'nın 8 ilçesinde kentsel dönüşüm devam ediyor
03 Kasım 2019 16:51
|AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yeni üye çalışması
03 Kasım 2019 16:46
|İdris Naim Şahin, Saadet Partisi GİK üyesi oldı
03 Kasım 2019 16:19
|Erdoğan, İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti
03 Kasım 2019 16:01