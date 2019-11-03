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Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı arttı

ABD'de yaz saati uygulamasının sona ermesiyle Türkiye-ABD arasındaki saat farkı bir saat arttı
 03 Kasım 2019 17:06
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Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı arttı

ABD'de 3 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatlerin bir saat geri alınmasıyla, Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı bir saat daha arttı.

ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington D.C, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 7 iken 8 oldu.

Ülkenin "merkez zaman dilimi"nde bulunan Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 9 saate çıktı.

ABD'nin "dağlık zaman dilimi"nde bulunan Albuquerque, Denver, Salt Lake City kentleriyle Türkiye arasındaki fark ise 10 saate yükseldi.

Ülkenin "pasifik zaman dilimi"nde bulunan Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'e çıktı.

ABD'nin Alaska eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'den 12'ye yükselirken, Hawaii eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı da 13'ten 14'e yükseldi.

Yeni uygulama, ABD'de martta yaz saati uygulaması başlayıncaya kadar devam edecek.
Anadolu Ajansı
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