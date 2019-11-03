Nikah şahitliği yapan Yıldırım'dan esprili tavsiyeler

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sakarya'da nikah şahitliklerini yaptığı Melike Çorbacıoğlu ile Emrullah Çelik çiftine esprili şekilde tavsiye ve nasihatlerde bulundu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret eden Yıldırım, eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in oğlu Emrullah Çelik ile Melike Çorbacıoğlu çiftinin bir restoranda düzenlenen nikah merasimine katıldı.

Yüce'nin kıydığı nikahın şahitliğini Yıldırım'ın yanı sıra Vali Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın okuduğu duanın ardından çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Yıldırım, "Aşık Veysel'in dediği gibi evlilik uzun ince bir yol ama öyle telaşlanmayın, o yolları sizin için uzun duble hale getirdik. Dolayısıyla işiniz o kadar zor olmayacak ama yine de evlilik hali, bazen zorluklar olabilir. Zorlukları paylaşıp azaltacaksınız. Mutlulukları paylaşıp çoğaltacaksınız. Bir ömür boyu sevgiyle, saygıyla, sadakatle bu yolculuğu sürdüreceksiniz. Bundan eminim." diye konuştu.

Damada seslenen Yıldırım, "Emrullah, evliliğin sırrını öğrendin mi? İtaat et, rahat et." diye esprili şekilde tavsiyeler vererek, davetliler ve çiftin tebessüm etmesine sebep oldu.

Eşlere de tavsiyelerde bulunan Yıldırım, "Evlatlarımızın tahtını yapabiliriz ama bahtlarını yapamayız. Rabbim bu iki gencin bahtını açık etsin." diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesini hatırlattı.

Yıldırım, nikahın hayırlara vesile olmasını dileyerek, nikah cüzdanını geline vermek üzere damat Çelik'e teslim etti.