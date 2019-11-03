1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'dan Roma'ya 227 otobüs gönderildi

Otomotiv şirketi Karsan, Bursa'daki fabrikasında ürettiği Menarinibus Citymood otobüslerinden Roma Belediyesine 5 ayda 227 teslimat gerçekleştirdi
 03 Kasım 2019 17:47
Yazdır
Bursa'dan Roma'ya 227 otobüs gönderildi

Hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan otomotiv şirketi Karsan, Bursa'daki fabrikasında ürettiği Menarinibus Citymood otobüslerinden Roma Belediyesine 5 ayda 227 adet teslimat gerçekleştirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, yerli üretici Karsan, yüzde 28,6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA (IIA) ile ortaklığı doğrultusunda merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki (HOSAB) fabrikasında ürettiği Menarinibus Citymood otobüslerinden Roma Belediyesine 227 adet teslim etti.

Karsan, ürettiği 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG'li otobüsleri toplamda 5 aylık bir süre içinde Roma halkının hizmetine sunmuş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi Okan Baş, 2019'da toplam 90 milyon avroluk Citymood siparişi aldıklarını ve yılı 500 adedin üzerinde Citymood üretimiyle kapatacaklarını bildirdi.

Baş, IIA ile iş birliğinden bu yana gerçekleştirdikleri Citymood ihracatında yıl sonu itibarıyla bin adedi aşacaklarını vurgulayarak, "Roma Belediyesine teslim ettiğimiz araçlarımız haftanın 7 günü 20'şer saat yüzde 99 servis edilebilirlik seviyesiyle tam performansla kesintisiz şekilde çalışıyor. Bu da belediyeye karlılık anlamında büyük bir katma değer sağladığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yılda yaklaşık 7,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde haftanın her günü çalışan 227 adet Menarinibus Citymood otobüslerin tüm bakım, onarım ve satış sonrası hizmetleri ise IIA tarafından sağlanıyor. Toplu taşımadaki erişim sorunlarını ortadan kaldıran Citymood'un 12,1 metre uzunluğundaki versiyonu 96 yolcu, 10,6 metre uzunluğundaki versiyonu ise 84 yolcu kapasitesi sunuyor. Citymood, pratik rampası, tekerlekli sandalye bölgesi, tam alçak tabanlı yapısı ve bağımsız ön süspansiyonu gibi özelliklerle kent içinde yolculara kaliteli ulaşım sunuyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk Hava Yolları'ndan yeni hat müjdesi
02 Kasım 2019 23:13		 SOCAR Türkiye'de üst düzey iki atama yapıldı
02 Kasım 2019 17:51
Almanya'ya gelinlik, Rusya'ya damatlık gönderiyoruz
02 Kasım 2019 17:36		 ESK'nin 90 bin ton 'indirimli' eti tüketiciye ulaştı
02 Kasım 2019 17:26
Ara tatil termal tesislerin yüzünü güldürecek
02 Kasım 2019 17:11		 İran'ın otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
02 Kasım 2019 16:46
Lüks kruvaziyer Zeyport Limanı'na demirledi
02 Kasım 2019 16:05		 Erdoğan'ın direktifleriyle 'sniper tüfeği' üretildi
02 Kasım 2019 15:43
Bakan Turhan: PTT yerli sermayenin dünyaya açılmasına öncülük ediyor
02 Kasım 2019 13:27		 WhatsApp uygulamasına karşı yerli ve milli ürün önerisi
02 Kasım 2019 12:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Memura ek gösterge zammı neyi değiştirecek?
Erdoğan'ın daveti, ilk doktorlardan karşılık buldu
Hangi kamu personeline aylık 14 bin 975 TL ödenecek?
2. Yargı Paketi cezaevlerine umut oldu
Ak Parti'de değişim büyük olacak
Rengiyle ilgi çekti, cezayı da yedi
Yeniden yaz sıcakları geliyor-Haritalı
Doğumda eşinin yanında olmayan yandı
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelir mi?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelecegenefes.com 1
eğitim kalitesi 1
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 3
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
e-use 1
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam