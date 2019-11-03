Didim'de kasım ayında denize girdiler
Aydın'ın Didim ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri kasım ayında denize girdi.
|03 Kasım 2019 17:58
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Aydın'ın Didim ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri kasım ayında denize girdi.
Ege Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden Didim, kasım ayında yazdan kalma günleri yaşıyor.
Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü bölgede, güzel havayı fırsat bilen ilçe sakinleri, mavi bayraklı plajlarda "kış güneşinin" tadını çıkardı.
Kimi bölge sakini denize girerken kimileri kumsalda güneşlendi. Hava sıcaklarının yüksek seyretmesi bölge esnafını da memnun etti.
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