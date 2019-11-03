1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilik'ten tedirgin eden görüntüyle ilgili açıklama

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Susurluk Çayı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, Bursa il sınırları içerisinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı, ölü balıkların Balıkesir'in Susurluk ilçesi yönünden geldiği belirtildi.
 03 Kasım 2019 18:40
Yazdır
Valilik'ten tedirgin eden görüntüyle ilgili açıklama

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçerek, Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Susurluk Çayı'nda, toplu balık ölümleri yaşandı. Çayın Çeltikçi Mahallesi bölümünde, balıklar kıyıya vurdu. Balık ölümleri, mahallede tedirginliğe yol açtı. Her yıl ekim ayında ölü balıkların kıyıya vurduğunu belirten bölge sakinleri, çaydan ağır bir koku yayıldığını, yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.

Basında da geniş yer bulan balık ölümleriyle ilgili Bursa Valiliği harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de ölü balıklardan numuneler alındı.

Valilik, balık ölümleriyle ilgili açıklama yaptı. Bölgede yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı, ölü balıkların Susurluk ilçesi yönünden geldiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan İlimiz Mustafakemalpaşa İlçesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki balık ölümleri haberine istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; ilimize Balıkesir İli Susurluk ilçesinden gelen Susurluk Çayı'nda balık ölümleri olduğu, Çeltikçi Mahallesi'nde DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan su seddesinde ölü balıkların toplandığı, Çeltikçi Mahallesi ile Susurluk ilçesi sınırı arasında Bursa İli sınırlarımız tarafında herhangi bir sanayi tesisi olmadığından atık su deşarjı olmadığı ve ölü balıkların suyun akış yönü olan Susurluk ilçesi istikametinden geldiği, konu ili ilgili olarak Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de bilgi verilmiştir. Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de ölü balıklardan numuneler alınmış olup, sonucu beklenmektedir."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Toroslardan gelen lezzet, kışın vazgeçilmezi
03 Kasım 2019 18:28		 İstanbul Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
03 Kasım 2019 17:41
Tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'nı doldurdu
03 Kasım 2019 17:01		 Başkentte gök bilim merkezinde yangın
03 Kasım 2019 16:23
Tüm yılların rekorunu kıran Antalya'da yaz bitmiyor
03 Kasım 2019 16:07		 İstanbul'da tüm kapalı yollar ve köprü trafiğe açıldı
03 Kasım 2019 15:57
Büyükada'ki 150 yıllık köşk restore edilecek
03 Kasım 2019 15:15		 Ordu'daki Ulugöl sonbahar renkleriyle büyülüyor
02 Kasım 2019 21:40
Konya'da vicdanları sızlatan olay
02 Kasım 2019 21:16		 Avatar sahnesi değil 'adam Kayalar'
02 Kasım 2019 21:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Memura ek gösterge zammı neyi değiştirecek?
Erdoğan'ın daveti, ilk doktorlardan karşılık buldu
Hangi kamu personeline aylık 14 bin 975 TL ödenecek?
2. Yargı Paketi cezaevlerine umut oldu
Ak Parti'de değişim büyük olacak
Rengiyle ilgi çekti, cezayı da yedi
Yeniden yaz sıcakları geliyor-Haritalı
Doğumda eşinin yanında olmayan yandı
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelir mi?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelecegenefes.com 1
eğitim kalitesi 1
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 3
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam