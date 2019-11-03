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Doktorun tekvandocuları başarıya koşuyor

Tekirdağ'da Dr. Oğuzhan Tokgöz'ün mesaisinden arta kalan zamanlarda antrenörlüğünü yaptığı tekvandocular, katıldıkları şampiyonalarda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.
 03 Kasım 2019 18:46
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Doktorun tekvandocuları başarıya koşuyor

Tekirdağ Saray Devlet Hastanesinde görevli doktor Oğuzhan Tokgöz, yaklaşık 7 yıl önce tekvandoya başlayan kızı sayesinde bu sporla tanıştı.

Ardından aldığı eğitimle tekvando antrenörü olan Tokgöz, mesaisinden arta kalan zamanlarda haftanın 6 günü farklı yaş gruplarında yeni sporcular yetiştiriyor.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır Saray ilçesinde doktorluk yaptığını ve son yıllarda da tekvandoyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Aynı zamanda kızının da antrenörlüğünü yaptığını anlatan Tokgöz, "Yetiştirdiğim ilk Türkiye şampiyonum ve ilk milli sporcum kızım oldu. Ondan sonra diğer sporcularımla 16 Türkiye şampiyonluğu kazandık. Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonluklarımız ile dünya ve Avrupa ikinciliklerimiz var." dedi.

Tokgöz, sporcularının minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde başarılı sonuçlarla ülkenin adını dünyaya duyurduğunu ifade etti.

Antrenörlüğünü yaptığı 9 milli sporcunun 21 kez milli takıma katılarak Tekirdağ'ı temsil ettiğini anlatan Tokgöz, "Şampiyonalarda bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı söylediler. Çok sayıda ikinci ve üçüncülüklerimiz de var. Bu sene yine güzel sonuçlar aldık. Ümit erkeklerde Tekirdağ'ın ilk milli sporcusunu da çıkarttık. Işıl Zafer altıncı Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Dünya şampiyonluğu bulunan Azra, bu sene de Avrupa şampiyonu oldu." diye konuştu.

Şampiyon sporcular yetiştirdi

Tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Azra Çavuş ise başarısını, antrenörü Oğuzhan Tokgöz ile kazandıklarını ifade etti.

Çavuş, 6 yıldır tekvando yaptığını belirterek, "Tekvandoya Oğuzhan hocayla başladım. Bana bu sporu sevdirdi ve yıllardır onunla çalışıyorum. Hocam arkamda olunca maçlara daha güvenli çıkıyorum." dedi.

Balkan şampiyonluğu, Avrupa ve dünya ikincilikleri bulunan Işıl Zafer de antrenörü Oğuzhan Tokgöz ile tekvandoyu çok daha sevdiğini anlatarak, "Bu spora Oğuzhan hocanın antrenörlüğünde başladım. Yıllardır birlikte çalıştık ve beni çok güzel yerlere getirdi. Onun sayesinde çok iyi dereceler elde ettim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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