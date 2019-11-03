Aradan 70 yıl geçse de okulundan kopamadı

Elazığ'da yaşayan 90 yaşındaki eski Belde Belediye Başkanı Ahmet Bedreddin Sanaç, aradan 70 yıl geçse de unutulmaz hatıralarının geçtiği okulunu ziyaret ediyor, öğrencilerle bir araya geliyor.

Sanaç, Elazığ Erkek Orta Sanat Okulu adıyla hizmete açılan ve daha sonra Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüştürülen okuldan 1949 yılında mezun oldu.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden iş makinesi ustası olarak emekli olup, kendi atölyesini kuran Sanaç, bir süre mahalle muhtarlığı, bir dönem de Harput Beldesi Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 90 yıllık yaşamında bir dolu hatıralar biriktiren Sanaç için, geriye dönüp baktığında unutamayacağı mutluluklar yaşadığı dönemi okul yılları oldu.

Sanaç, hatıralarını yad etmek için ayda bir elindeki bastonuyla, ilerleyen yaşına rağmen mezun olduğu Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yolunu tutuyor. Derslere katılan, teneffüse çıkan Sanaç, bir araya geldiği öğrencilerle okul sevgisi ve hayat tecrübelerini paylaşıyor.

"Bu, okul sevgisidir"

Sanaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 90 yaşında olduğunu ancak nüfusa 4 yaş küçük kaydedildiği için kimlik yaşının 86 olduğunu belirterek, okulun kendisi için ne kadar değerli olduğunu göstermek amacıyla ayda bir mezun olduğu okulu ziyaret ettiğini belirterek, "Bende ne kadar büyük bir okul sevgisi varmış ki 70 sene geçmesine rağmen hala içimde kalmış. O sevgiyi göstermek için okula gidiyorum. Sağlığım el verse, haftada bir defa okulumu ziyarete giderim. Bu, okul sevgisidir. Bu evlatlar okusun, vatana hizmet için ellerinden gelen gayreti sarf etsinler." dedi.

"Ziyareti öğrencilerimiz üzerinde olumlu etki yaratıyor"

Okul müdürü Yavuz Yeşilkaya, okullarının ilk mezunlarından olan Sanaç'ın zaman zaman kendilerini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sanaç'ın bu ziyaretlerinin okula duyduğu sevgiyi ve özlemi gözler önüne serdiğini dile getiren Yeşilkaya, "Bedri amcamızın okulumuzu ziyaret etmesi öğrencilerimiz üzerinde çok olumlu bir etki yaratıyor. Okulumuzun eski mezunlarının bizleri ziyarete gelmelerini, öğrencilerimizle sohbet etmelerini gerçekten istiyoruz. Kendileri nostalji yaşarken öğrencilerimiz de ilk mezunlarla tanışmanın heyecanını hissediyor. Heyecanını, okul şevkini öğrencilerimize aktarmasını çok olumlu karşılıyoruz." şeklinde konuştu.