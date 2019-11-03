1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kemal usta ekmeğini süpürgeden çıkarıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 60 yıldır ot süpürge yapan 78 yaşındaki Kemal İpekçi, talebi karşılamak için atölyesinde ilerleyen yaşına rağmen çalışmayı sürdürüyor.
 03 Kasım 2019 18:56
Yazdır
Kemal usta ekmeğini süpürgeden çıkarıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 60 yıldır süpürge otundan süpürge yapan 78 yaşındaki Kemal İpekçi, talebi karşılamak için atölyesinde üretime devam ediyor.

Evinin yanındaki atölyesinde günün ilk saatlerinde çalışmaya başlayan İpekçi, yaptığı işte yarım asrı geride bıraksa da ekmeğini süpürge otundan çıkarmayı sürdürüyor.

Gelişen teknoloji ile süpürgede yeni marka ve modeller her yıl piyasaya sürülürken emektar İpekçi, eskisi kadar yüksek talep olmasa da ot süpürgenin yerinin başka olduğunu belirtiyor.

İpekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tezgahın başına oturduğunda günde en fazla 20 süpürge yapabildiğini söyledi.

Eşinin de bazen kendisine yardımcı olduğunu söyleyen İpekçi, talepten memnun olduğunu dile getirdi.

"Fabrika değil, el işi"

El emeği olduğu için belirli sayıda üretim yapabildiğini, daha fazla üretim yapsa daha fazla satış yapabileceğini anlatan İpekçi, şöyle devam etti:

"Süpürge otunu Samsun'un Vezirköprü ilçesinden alıyorum. Altmış yıldır bu işi yapıyorum. Teknoloji gelişse de el süpürgesine talep var. Ürettiğim süpürgeleri başta Sivas, Tokat, ilçeleri olmak üzere Erzincan, Erzurum ve birçok yere gönderiyorum. Biz oralara mal yetiştiremiyoruz. Eşim de boş olduğu zaman bana yardım ediyor. Bir insan günlük 15-20 arasında süpürge üretiyor. Bundan fazla yapamıyor çünkü bu fabrika değil el işi."

"El süpürgesinin yeri bambaşka"

Süpürgelerin toptan tanesini 15 lira, perakende ise 20 liraya sattığına işaret eden İpekçi, "Taleplere yetişemiyoruz. Elinde 100 bağ süpürge olsa 100 müşteri var fakat mal çıkaramıyoruz elle yapıldığı için. Bu, her evin ihtiyacı. Elektrik süpürgesi olursa olsun bunun yeri bambaşka." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aradan 70 yıl geçse de okulundan kopamadı
03 Kasım 2019 18:51		 İstanbul'un en yaşlı sakinleri; anıt ağaçlar
03 Kasım 2019 18:23
Motosikletlilerden Seçil öğretmene destek turu
03 Kasım 2019 18:08		 Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak
03 Kasım 2019 18:03
Didim'de kasım ayında denize girdiler
03 Kasım 2019 17:58		 Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı arttı
03 Kasım 2019 17:06
Doğum gününü ilk kez öğretmenleriyle kutladı
03 Kasım 2019 16:41		 Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars oldu
03 Kasım 2019 16:11
Veli grubunda öğrenci fotoğrafı ifşası yargıya taşınacak
03 Kasım 2019 15:45		 5 yaşındaki Ali İhsan kansere yenik düştü
03 Kasım 2019 15:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Memura ek gösterge zammı neyi değiştirecek?
Erdoğan'ın daveti, ilk doktorlardan karşılık buldu
Hangi kamu personeline aylık 14 bin 975 TL ödenecek?
2. Yargı Paketi cezaevlerine umut oldu
Ak Parti'de değişim büyük olacak
Rengiyle ilgi çekti, cezayı da yedi
Yeniden yaz sıcakları geliyor-Haritalı
Doğumda eşinin yanında olmayan yandı
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelir mi?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 1
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 3
eğitim kalitesi 1
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
gelecegenefes.com 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
e-use 1
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam