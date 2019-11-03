Kemal usta ekmeğini süpürgeden çıkarıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 60 yıldır süpürge otundan süpürge yapan 78 yaşındaki Kemal İpekçi, talebi karşılamak için atölyesinde üretime devam ediyor.

Evinin yanındaki atölyesinde günün ilk saatlerinde çalışmaya başlayan İpekçi, yaptığı işte yarım asrı geride bıraksa da ekmeğini süpürge otundan çıkarmayı sürdürüyor.

Gelişen teknoloji ile süpürgede yeni marka ve modeller her yıl piyasaya sürülürken emektar İpekçi, eskisi kadar yüksek talep olmasa da ot süpürgenin yerinin başka olduğunu belirtiyor.

İpekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tezgahın başına oturduğunda günde en fazla 20 süpürge yapabildiğini söyledi.

Eşinin de bazen kendisine yardımcı olduğunu söyleyen İpekçi, talepten memnun olduğunu dile getirdi.

"Fabrika değil, el işi"

El emeği olduğu için belirli sayıda üretim yapabildiğini, daha fazla üretim yapsa daha fazla satış yapabileceğini anlatan İpekçi, şöyle devam etti:

"Süpürge otunu Samsun'un Vezirköprü ilçesinden alıyorum. Altmış yıldır bu işi yapıyorum. Teknoloji gelişse de el süpürgesine talep var. Ürettiğim süpürgeleri başta Sivas, Tokat, ilçeleri olmak üzere Erzincan, Erzurum ve birçok yere gönderiyorum. Biz oralara mal yetiştiremiyoruz. Eşim de boş olduğu zaman bana yardım ediyor. Bir insan günlük 15-20 arasında süpürge üretiyor. Bundan fazla yapamıyor çünkü bu fabrika değil el işi."

"El süpürgesinin yeri bambaşka"

Süpürgelerin toptan tanesini 15 lira, perakende ise 20 liraya sattığına işaret eden İpekçi, "Taleplere yetişemiyoruz. Elinde 100 bağ süpürge olsa 100 müşteri var fakat mal çıkaramıyoruz elle yapıldığı için. Bu, her evin ihtiyacı. Elektrik süpürgesi olursa olsun bunun yeri bambaşka." diye konuştu.