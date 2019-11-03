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Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'ya gelerek, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.
 03 Kasım 2019 19:01
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Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Barış Pınarı Haraketı'nın komuta merkezinin bulunduğu Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte saat 12.30'da uçakla GAP Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan Erdoğan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki KKK Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

9 AYLIK ŞEHİT MOHAMMED'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geçti. Burada Vali Abdullah Erin'den brifing alan Erdoğan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile makamında görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye binasından ayrılmak üzere dışarı çıktığında, kendisini bekleyen kent sakinleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'dan Akçakale'ye düzenlediği roketli saldırıda şehit olan 9 aylık Mohammed Omar Şaar'ın ailesiyle de görüştü. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan'a, bölgede 'baba' anlamına gelen 'babosan' ve 'reis' denilerek, sevgi gösterisinde bulunuldu. Halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra aracına binip, beraberindeki heyetle kentten ayrılmak üzere GAP Havalimanı'na hareket etti.
DHA
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