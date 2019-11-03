Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı
ABD menşeli sosyal paylaşım sitesi Twitter, Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk'in hesabını bir gerekçe göstermeden kapattı.
|03 Kasım 2019 19:46
|Yazdır
ABD menşeli sosyal paylaşım sitesi Twitter, Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk'in hesabını bir gerekçe göstermeden kapattı.
Rişk, hesabının kapatılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada bunu, "İfade ve basın özgürlüğü değerlerine saygı duymayan yanlı bir davranış" olarak değerlendirdi.
Twitter'in Filistin konusunda çifte standart uyguladığını ve "işgalci İsrail yanlılığını açık bir şekilde benimsediğini" belirten Rişk, bu adımla İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini gizlemeyi başaramayacaklarını kaydetti.
Filistinli birçok yetkili ve aktivist, son zamanlarda Twitter ve Facebook'un kişisel hesaplarını kapatmasından şikayet ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Saadet Partisinden, taklacı İdris Naim Şahin'e yeni görev
03 Kasım 2019 21:42
|CHP'nin Zurih'teki etkinliğini PKK sempatizanları bastı
03 Kasım 2019 21:17
|HDP'li Temelli, teröristbaşına övgüler yağdırdı
03 Kasım 2019 21:11
|Yunan adalarındaki sığınmacılar ana karaya taşınıyor
03 Kasım 2019 20:53
|'Başbuğ hakkındaki kararı beraat olarak değerlendirilmeli'
03 Kasım 2019 20:27
|İbrahim Kalın, TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı
03 Kasım 2019 20:02
|Çin yer gözlem uydusu Gaofın-7'yi uzaya fırlattı
03 Kasım 2019 19:47
|Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Böyle karşılandı
03 Kasım 2019 19:01
|MSB'den o iddiaya net yalanlama
03 Kasım 2019 18:33
|Türkiye'den ABD'ye sert tepki
03 Kasım 2019 18:18