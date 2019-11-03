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Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
 03 Kasım 2019 20:07
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Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.34 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.78 kilometre altında olduğu belirtildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.
İhlas Haber Ajansı
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