Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
|03 Kasım 2019 20:07
|Yazdır
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.34 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.78 kilometre altında olduğu belirtildi.
Deprem kent merkezinde de hissedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlara turlar başladı!
03 Kasım 2019 21:06
|Aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni
03 Kasım 2019 20:40
|Velileri isyan ettiren olay! Dershane önünde toplandılar
03 Kasım 2019 20:21
|Valilik'ten tedirgin eden görüntüyle ilgili açıklama
03 Kasım 2019 18:40
|Toroslardan gelen lezzet, kışın vazgeçilmezi
03 Kasım 2019 18:28
|İstanbul Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
03 Kasım 2019 17:41
|Tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'nı doldurdu
03 Kasım 2019 17:01
|Başkentte gök bilim merkezinde yangın
03 Kasım 2019 16:23
|Tüm yılların rekorunu kıran Antalya'da yaz bitmiyor
03 Kasım 2019 16:07
|İstanbul'da tüm kapalı yollar ve köprü trafiğe açıldı
03 Kasım 2019 15:57