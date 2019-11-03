1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Liderlik maçında Fenerbahçe'ye büyük şok!

Süper Lig'in 10. hafta maçında ligde son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında liderlik için sahaya çıkan Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Kayserispor bu sezon ligdeki ilk galibiyetine imza attı.
 03 Kasım 2019 21:00
Yazdır
Liderlik maçında Fenerbahçe'ye büyük şok!

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe ilk yarıda direkleri ve kaleci Lung'u geçemedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da atak oynayan taraf Fenerbahçe olsa da Kayserispor 58. dakikada tecrübeli golcüsü Umut Bulut'un attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Fenerbahçe skoru değiştirmek için rakip kaleye yüklense de yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 7'ye yükseltirken, Fenerbahçe lider Alanyaspor'un puan kaybettiği maçta büyük bir fırsatı değerlendiremedi ve 17 puanda kaldı.

İsyan ettiler

Kayserispor taraftarları ve oyuncuları, penaltı isyanıyla dikkat çekti. Önce 31. dakikada kornerde Abdennour'un yerde kaldığı pozisyon ardından 32'de Serdar Aziz ile Lopes'in kale önünde ikili mücadelesi, tribünlerden tepki topladı. Sarı-kırmızılılar her iki pozisyonda da penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler'in devam kararları ıslıklarla protesto edildi.

34. dakikada bu sefer Mensah'ın ceza sahası içerisinde dönerken yere düşmesi de penaltı beklentilerini çoğalttı.

Emre'ye tepki

Kayseri'de ev sahibi takım tribünlerinde Emre Belözoğlu'na tepkiler oldu. Tecrübeli oyuncu topu her aldığında ıslıklar yükseldi.

Maçın ilk anından itibaren bu tepkiler hep devam etti.

Yasir'in zor anları

Sezon başında Fenerbahçe'den Kayserispor'a geçen genç sol bek Yasir Subaşı, eski takımına karşı zor anlar yaşadı.

Maç öncesinde hem teknik direktör Ersun Yanal hem de eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelen genç yıldız, karşılaşmada da zorlandı.

Sakatlık sıkıntısı

Ev sahibi Kayserispor'da savunmada yer alan Benoit Poulain, karşılaşmada 23. dakikada sakatlandı. Sağ bacak arka adalesini tutan başarılı savunmacı kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin desteğiyle kenara gelen Poulain, değişiklik istedi.

Yerinde duramadı

Başkan Ali Koç, karşılaşmayı baştan sona oldukça heyecanlı bir şekilde takip etti. İlk düdükten sonra protokol tribününden kalkan Ali Koç, ayakta izledi. Yerinde duramadığı görülen Başkan Koç, takım hücuma geçtiğinde de oldukça dikkatli seyretti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bu MHK ve bu tarz hakemlerle bu lig tamamlanamaz'
02 Kasım 2019 23:33		 Beşiktaş deplasmanda galip geldi
02 Kasım 2019 21:33
Hekimoğlu Trabzon'dan Şanlıurfaspor'a alkışlanan teklif
02 Kasım 2019 19:19		 İBB'ye gitmeyince 2,5 milyon lira borçlandılar
02 Kasım 2019 19:05
Ali Koç'tan Alex de Souza bombası
01 Kasım 2019 11:39		 Galatasaray Cenk Tosun için harekete geçti
01 Kasım 2019 08:53
Herkes 'gençler oynasın' diyor ama altyapıda ligler kapatılıyor
01 Kasım 2019 08:30		 Futbolcuları tokatlayan antrenör: Karara itiraz edeceğim
31 Ekim 2019 23:27
Juventus devre arasında Merih Demiral ile yolları ayırabilir
31 Ekim 2019 09:34		 Talisca bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
31 Ekim 2019 08:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:42 - Saadet Partisinden, taklacı İdris Naim Şahin'e yeni görev21:30 - Parmak izinde entegrasyonla faili meçhuller çözülüyor21:23 - 'Kabak lastik'lere diş açılması kaza riskini artırıyor21:17 - CHP'nin Zurih'teki etkinliğini PKK sempatizanları bastı21:11 - HDP'li Temelli, teröristbaşına övgüler yağdırdı21:06 - Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlara turlar başladı!21:00 - Liderlik maçında Fenerbahçe'ye büyük şok!20:53 - Yunan adalarındaki sığınmacılar ana karaya taşınıyor20:47 - Üniversite öğrencisi sırtında 15 kilo taşla ölüme atladı20:40 - Aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni
20:33 - Teröristlerin hain planı deşifre oldu20:27 - 'Başbuğ hakkındaki kararı beraat olarak değerlendirilmeli'20:21 - Velileri isyan ettiren olay! Dershane önünde toplandılar20:16 - Düğün konvoyundaki 4 araca 3 bin 652 TL para cezası20:11 - Harput'taki definecilere şok baskın, o anlar kamerada20:07 - Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem20:02 - İbrahim Kalın, TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı19:57 - Gaziantep'te polise mukavemete 30 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Memura ek gösterge zammı neyi değiştirecek?
Rengiyle ilgi çekti, cezayı da yedi
Erdoğan'ın daveti, ilk doktorlardan karşılık buldu
2. Yargı Paketi cezaevlerine umut oldu
Hangi kamu personeline aylık 14 bin 975 TL ödenecek?
Ak Parti'de değişim büyük olacak
Bitcoin vurgununda mağdur sayısı artıyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Doğumda eşinin yanında olmayan yandı
YÖKDİL sorularını değerlendiriyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eğitim kalitesi 1
e-use 1
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 1
gelecegenefes.com 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 2
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam