Liderlik maçında Fenerbahçe'ye büyük şok!

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe ilk yarıda direkleri ve kaleci Lung'u geçemedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da atak oynayan taraf Fenerbahçe olsa da Kayserispor 58. dakikada tecrübeli golcüsü Umut Bulut'un attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Fenerbahçe skoru değiştirmek için rakip kaleye yüklense de yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 7'ye yükseltirken, Fenerbahçe lider Alanyaspor'un puan kaybettiği maçta büyük bir fırsatı değerlendiremedi ve 17 puanda kaldı.

İsyan ettiler

Kayserispor taraftarları ve oyuncuları, penaltı isyanıyla dikkat çekti. Önce 31. dakikada kornerde Abdennour'un yerde kaldığı pozisyon ardından 32'de Serdar Aziz ile Lopes'in kale önünde ikili mücadelesi, tribünlerden tepki topladı. Sarı-kırmızılılar her iki pozisyonda da penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler'in devam kararları ıslıklarla protesto edildi.

34. dakikada bu sefer Mensah'ın ceza sahası içerisinde dönerken yere düşmesi de penaltı beklentilerini çoğalttı.

Emre'ye tepki

Kayseri'de ev sahibi takım tribünlerinde Emre Belözoğlu'na tepkiler oldu. Tecrübeli oyuncu topu her aldığında ıslıklar yükseldi.

Maçın ilk anından itibaren bu tepkiler hep devam etti.

Yasir'in zor anları

Sezon başında Fenerbahçe'den Kayserispor'a geçen genç sol bek Yasir Subaşı, eski takımına karşı zor anlar yaşadı.

Maç öncesinde hem teknik direktör Ersun Yanal hem de eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelen genç yıldız, karşılaşmada da zorlandı.

Sakatlık sıkıntısı

Ev sahibi Kayserispor'da savunmada yer alan Benoit Poulain, karşılaşmada 23. dakikada sakatlandı. Sağ bacak arka adalesini tutan başarılı savunmacı kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin desteğiyle kenara gelen Poulain, değişiklik istedi.

Yerinde duramadı

Başkan Ali Koç, karşılaşmayı baştan sona oldukça heyecanlı bir şekilde takip etti. İlk düdükten sonra protokol tribününden kalkan Ali Koç, ayakta izledi. Yerinde duramadığı görülen Başkan Koç, takım hücuma geçtiğinde de oldukça dikkatli seyretti.