1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlara turlar başladı!

Elazığ'da, Keban ve Karaya baraj göllerindeki Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları, tekne turlarına katılan ziyaretçilerine muhteşem manzara sunuyor
 03 Kasım 2019 21:06
Yazdır
Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlara turlar başladı!

Elazığ'da Keban ve Karaya baraj göllerindeki Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

Keban Baraj Gölü'nden başlayarak 40 kilometrelik uzunluğa sahip Karaleylek Kanyonu ile Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında bulunan, 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı Kanyonu, sarp kayalıkları, mağaraları, tarihi yerleşim alanları ve başta karaleylek olmak üzere farklı kuş popülasyonu ile ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzara sunuyor.

Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen tekne turu kapsamında il protokolü ile gazeteciler muhteşem doğa manzarasını görüntüledi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyonların yapılan tanıtımlar sayesinde ilgi çekmeye başladığını söyledi.

Ziyaretçilerin kanyonları daha rahat gezebilmesi için tekne turu başlattıklarını ifade eden Kaldırım, "Bugün hem bölgemiz hem de Türkiye'deki farklı medya kuruluşlarından gelen gazetecileri gezdiriyoruz. Gerçekten müthiş bir lokasyon, farklı aktivitelerle turizme kazandırıp Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Kaldırım, kanyonları gezen ziyaretçilerin, gördükleri manzara karşısında adeta büyülendiklerini anlatarak "Bölgenin tarihi 9 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Burada müthiş bir tarih kültürü var. Doğal güzellikleri, baraj gölü, alabalık tesisleri var." dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise birçok tarihi değerleri ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahip kentin, bölgenin önemli bir turizm merkezi olduğunu dile getirdi.

Yeni keşfedilen kanyonların, kentin turizm potansiyeline daha da değer kattığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Her iki kanyonu gerçekten muhteşem görüntülere sahip. Gün geçtikçe insanlar biraz daha doğaya, doğal yaşama ve turizme yöneliyor. Bu yönüyle çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Tabii Elazığ inanç turizmi, göl turizmi, kayak turizmi açısından, jeotermal turizm açısından çok zengin bir il, bölgede de önemli bir destinasyon. Elazığ bu yönüyle dışarıdan gelen turistlerin her türlü aktiviteyi yapabileceği bir lokasyon haline geldi."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Karaleylek ve Saklıkapı kanyonlarının hak ettiği turizm potansiyeline kavuşması için çalışma yapacaklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni
03 Kasım 2019 20:40		 Velileri isyan ettiren olay! Dershane önünde toplandılar
03 Kasım 2019 20:21
Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem
03 Kasım 2019 20:07		 Valilik'ten tedirgin eden görüntüyle ilgili açıklama
03 Kasım 2019 18:40
Toroslardan gelen lezzet, kışın vazgeçilmezi
03 Kasım 2019 18:28		 İstanbul Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
03 Kasım 2019 17:41
Tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'nı doldurdu
03 Kasım 2019 17:01		 Başkentte gök bilim merkezinde yangın
03 Kasım 2019 16:23
Tüm yılların rekorunu kıran Antalya'da yaz bitmiyor
03 Kasım 2019 16:07		 İstanbul'da tüm kapalı yollar ve köprü trafiğe açıldı
03 Kasım 2019 15:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:42 - Saadet Partisinden, taklacı İdris Naim Şahin'e yeni görev21:30 - Parmak izinde entegrasyonla faili meçhuller çözülüyor21:23 - 'Kabak lastik'lere diş açılması kaza riskini artırıyor21:17 - CHP'nin Zurih'teki etkinliğini PKK sempatizanları bastı21:11 - HDP'li Temelli, teröristbaşına övgüler yağdırdı21:06 - Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlara turlar başladı!21:00 - Liderlik maçında Fenerbahçe'ye büyük şok!20:53 - Yunan adalarındaki sığınmacılar ana karaya taşınıyor20:47 - Üniversite öğrencisi sırtında 15 kilo taşla ölüme atladı20:40 - Aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni
20:33 - Teröristlerin hain planı deşifre oldu20:27 - 'Başbuğ hakkındaki kararı beraat olarak değerlendirilmeli'20:21 - Velileri isyan ettiren olay! Dershane önünde toplandılar20:16 - Düğün konvoyundaki 4 araca 3 bin 652 TL para cezası20:11 - Harput'taki definecilere şok baskın, o anlar kamerada20:07 - Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem20:02 - İbrahim Kalın, TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı19:57 - Gaziantep'te polise mukavemete 30 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Memura ek gösterge zammı neyi değiştirecek?
Rengiyle ilgi çekti, cezayı da yedi
Erdoğan'ın daveti, ilk doktorlardan karşılık buldu
2. Yargı Paketi cezaevlerine umut oldu
Hangi kamu personeline aylık 14 bin 975 TL ödenecek?
Ak Parti'de değişim büyük olacak
Bitcoin vurgununda mağdur sayısı artıyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Doğumda eşinin yanında olmayan yandı
YÖKDİL sorularını değerlendiriyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelecegenefes.com 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 2
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
e-use 1
eğitim kalitesi 1
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam