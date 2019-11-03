CHP'nin Zurih'teki etkinliğini PKK sempatizanları bastı

CHP İsviçre Birliği'nin düzenlediği etkinliğe terör örgütü PKK'nın yandaşları baskın yaptı. Baskında sempatizanlar, terörist elebaşı Öcalan'ın posterini açıp sloganlar attılar.

ZURİH'TE SKANDAL ANLAR

Bir düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davetliydi. Özkoç ve Kaftancıoğlu'nun salona gelmesinin ardından konuşma yapılacak olan alanın önüne gelen terör örgütü PKK mensupları Abdullah Öcalan'ın resminin basılı olduğu bir pankart açtı.

POLİS OLAY YERİNDE

Bunun üzerine CHP'liler ile PKK'lılar arasında tartışma çıktı. CHP yönetimi partilileri güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkardı. Salon yönetimi ise polise haber verdi. Yaklaşık 500 CHP'li salon dışında bekliyor.

POLİS EKİPLERİ, ETKİNLİĞİN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Polis, PKK'lılarla yaptığı görüşme sonrası, CHP'lilerden etkinliği iptal etmesini istedi. Bunun üzerine CHP İsviçre Birliği Başkanı Nadir Köklü polise "Bu mümkün değil. Salonu boşaltın ve bize teslim edin. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Kapıda 1000 kişi ile bekliyoruz" tepkisini gösterdi.