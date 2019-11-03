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'Kabak lastik'lere diş açılması kaza riskini artırıyor

İleri sürüş tekniği uzmanı Şahin, 'kabak lastik' diye adlandırılan, eskimiş araç lastiklerine diş ile kanal açtırılmasının trafik güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.
 03 Kasım 2019 21:23
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'Kabak lastik'lere diş açılması kaza riskini artırıyor

İleri sürüş tekniği uzmanı Murat Şahin, "kabak lastik" diye adlandırılan, eskimiş ve diş derinlikleri azalmış ya da tamamen yok olmuş araç lastiklerine diş ile kanal açtırılmasının kaza riskini artırdığını belirtti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lastiklerin aracın asfaltla iletişimini kuran organlar olduğunu, bu nedenle güvenli sürüşte hayati önem taşıdığını söyledi.

Standart dışı lastiklerin konforsuz bir sürüş deneyimi dışında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olabileceğine işaret eden Şahin, "Lastik hamuru belirli standartlarda üretilir. Hamura kesinlikle müdahale edilmemesi gerekli. Müdahale edilmesi durumunda dengesi bozulduğu için işlevini kaybeder." dedi.

Şahin, lastikte işlev kaybının trafik güvenliğini olumsuz etkileyeceğini, ayrıca aracın yakıt tüketimini artıracağını dile getirdi.

Yapısı incelen lastiğin patlama olasılığı artıyor

Dişi açılan lastiğin eskimiş olduğunu, eski lastiğin de özelliklerini kaybettiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Eskimiş lastik, tarihi geçmiş bayat lastik olur. Bayat lastiğe diş açılsa da işlevini kaybetmiş olur. Duruş mesafesini kaybetmiş olur. Virajlarda tehlikeli olur. Lastik kendini soğutamaz. Lastik soğumazsa patlar. Bu nedenlerle lastiğe kesinlikle müdahale edilmemesi gerekli. Lastiğin direnci azalıyor, yapısı inceliyor. Bu da lastiğin patlama riskini, kaza riskini artırıyor."

Şahin, bazı sürücülerin, özellikle araç muayenesi öncesi, eskimiş lastiklerine diş ve kanal açtırdığını belirtti. 1,6 milimden fazla diş derinliğine sahip lastiğin muayeneden geçtiğini ifade eden Şahin, bu yönde lastik muayenesinin detaylandırılması, müdahale edilmiş lastiklerin muayeneden geçirilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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