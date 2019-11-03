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Parmak izinde entegrasyonla faili meçhuller çözülüyor

Jandarma ve emniyet kriminal birimlerince kullanılan parmak izi sorgulama sistemlerinin birleştirilmesi sonucu 15 ayda 667'si terör olmak üzere 12 bin 950 olaya ilişkin soru işaretleri ortadan kaldırıldı.
 03 Kasım 2019 21:30
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Parmak izinde entegrasyonla faili meçhuller çözülüyor

Jandarma ve emniyet kriminal birimlerince kullanılan parmak izi sorgulama sistemlerinin birleştirilmesi sonucu 15 ayda 667'si terör olmak üzere 12 bin 950 olay aydınlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, parmak izi incelemelerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla geçen yıl ağustos ayında Jandarma Genel Komutanlığı Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (APFIS) entegre edildi.

Böylece kolluk birimlerinin, birbirlerinin sistemlerinden karşılıklı sorgulama yapabilmesine imkan tanındı.

Söz konusu entegrasyonun ardından olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

15 ayda 12 bin 950 olay aydınlatıldı

Bu kapsamda, geçen yıl ağustos ayından bugüne kadar 9 bin 8 hırsızlık, 590 uyuşturucu, 250 cinayet ile PKK'nın 522 eylemi, 145 FETÖ/PDY eylemi ve bu tür suçlar dışındaki 2 bin 435 olay aydınlatıldı.

Böylece ortak parmak izi sorgulama kabiliyetine kavuşturulan jandarma ve polis kriminal birimleri, 15 ayda 12 bin 950 olayın tüm ayrıntıları gün yüzüne çıkarttı. Olayların şüphelisi 16 bin 40 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu yıl 1 Ocak-30 Ekim tarihlerinde yürütülen kriminal çalışmalarla aydınlatılan faili meçhul olay sayısı ise 11 bin 937 oldu.
Anadolu Ajansı
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