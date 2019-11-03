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Türkiye'nin ilk 'sosyokent'i 67 şirketle çalışacak

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Barca, Türkiye'nin ilk "sosyokent"inin 2020 itibarıyla yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanda 67 şirketle çalışmalarına başlayacağını bildirdi.
 03 Kasım 2019 21:36
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Türkiye'nin ilk 'sosyokent'i 67 şirketle çalışacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, sosyal yenilik projelerinin üretilip ticarileştirileceği Türkiye'nin ilk "sosyokent"inin 2020 itibarıyla yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanda 67 şirketle çalışmalarına başlayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 24 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları kapsamında, Altındağ ilçesi Fevzipaşa (Ulus) Mahallesi'nde bulunan alan, ASBÜ Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, bu karar sonrasında kısa adı "sosyokent" olan teknoloji geliştirme bölgesinde yürütülecek çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bu girişime desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Barca, sosyokentin alanında ilk ve özgün bir model olduğunu vurguladı.

3,5 yıllık çalışmanın ürünü sosyokentin modellemesinde dünyadaki farklı uygulamaların yerinde incelendiğini anlatan Barca, "Bizim teknoloji geliştirme bölgesi olarak yaptığımız sosyokent modellemesi dünyada bir ilktir. Çeşitli sosyal inovasyon girişimleri dünyanın her tarafında bulunuyor ama büyük kısmı kar amacı gütmüyor. Bizimki ise kar, ticari amaç güden, şirketleşmeyi düşünen, piyasada ticarete konu olacak yenilikçi ürünler, hizmetler üretmeyi amaçlayan bir oluşum. En temel yaklaşımımız sosyal inovasyona teknolojik çözümler geliştirmek." diye konuştu.

Sosyokent, anonim şirketle yönetilecek

Rektör Barca, sosyokent için yürütülecek çalışmalara ilişkin, "Öncelikle teknoloji geliştirme bölgesini yönetecek anonim şirketi kuracağız. Bu şirket, herhangi bir mal ve hizmet satamaz. Söz konusu teknoloji geliştirme bölgesini yönetecek olan şirket. Anonim şirkette yer alacak ortaklarımız da bizim için son derece kıymetli, Türkiye'de alanlarında öne çıkmış kurumlar." bilgisini paylaştı.

Bu ortakların ODTÜ, ODTÜ Teknokent, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Güven Hastanesi ve Altındağ Belediyesi olduğunu belirten Barca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortaklarımızla beraber bu yıl bitmeden anonim şirketimizi kurmak için gerekli girişimlerde bulunacağız. Ardından krokisi Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan, teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilen alanı, burada faaliyet gösterecek yenilikçi işletmelerin çalışmalarına hazır hale getireceğiz. Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alandan oluşan bölgede, ilk etapta 67 şirket faaliyet gösterecek. Bu alanda araştırma altyapısı olacak. Kuluçka sürecini tanımlayacağız ve bu süreçten başarıyla çıkan projelerin de ticarileştirilmesine yönelik hukuk, insan kaynağı, finans, pazarlama desteği sunacak ofislerimiz bulunacak.

Yani teknoloji geliştirme bölgesini üç evrede planladık. Birinci evre, 67 şirketle 10 bin metrekare alanda başlayacağımız ilk teşebbüs. İkinci evre büyüme. Bu aşamada toplamda 400 şirketin konumlandırılmasını arzuluyoruz. Üçüncü evre olan olgunlaşma aşamasında ise sosyal araştırma laboratuvarıyla, altyapıyla desteklenmiş, kamuyla, STK'lerle, özel sektörle daha entegre bir ekosistem oluşturmuş ve şirket sayısını da 700'e çıkarmış bir sosyokent oluşturmayı hedefliyoruz."

"2020'de 67 şirketle çalışmalarımıza başlayacağız"

Üçüncü aşamada uluslararası iş birliklerinin de ön plana çıkacağını vurgulayan Barca, "Sosyokent için 2020'de Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen 10 bin metrekarelik bölgede, 67 şirketimizle çalışmalarımıza başlamak niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Büyüme sürecini 2 yıl içinde tamamlamayı düşündüklerine değinen Barca, olgunlaşma aşamasının da 10 yıl ve üzerini kapsayan uzun vadeli bir süreç olduğunu dile getirdi.

İlk proje başvurusu: Yapay zeka ile kişiye özel dil öğrenimi

Prof. Dr. Barca, sosyokentte üretilecek sosyal yenilik projelerine örnek olarak, şimdiden yapılan somut bir başvuruyu gösterdi.

Bir şirketin yapay zeka aracılığıyla kişiye özgü dil eğitimi modülünü geliştirmek üzerine başvuruda bulunduğunu anlatan Barca, projenin Türkiye'de dil öğrenme konusundaki zorlukların aşılması açısından sosyal yenilikçi bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Barca, sosyokent ortaklarından Güven Hastanesinin de hastane öncesi, hastane süreci ve hasta takibinin yapılmasını sağlayacak "dijital hastane" odaklı bir projeyi gündeme getirdiğini kaydetti.

"Amacımız sosyal yenilik projelerini ticari ürünlere dönüştürmek"

e-Devlet'in de sosyal yenilikçi bir uygulama olduğuna dikkati çeken Barca, "Eğitimden sağlık yönetimine, devlet yönetiminden yerel yönetimlere, enerji verimliliğinden yaşlı hizmetlerine kadar sosyal yeniliğin girmeyeceği bir alan düşünülemez. Sosyokentte temel amacımız, bunların ticari ürünlere dönüştürülebilecek kısımlarını özenle seçip kuluçkaya almak ve onları birer ürüne dönüştürüp, ticarileştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Barca, sosyokentin aynı zamanda Ulus'un yeni kimliğini inşa edecek bir girişim olma özelliği taşıdığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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