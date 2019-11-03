1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 2 ölü, 3 yaralı

Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını yitirdi, 3 kişi yaralandı
 03 Kasım 2019 21:47
Yazdır
Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanta Mahallesi mevkisinde Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan Abdullah M.'nin kullandığı 07 SV 362 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Durumu fark eden diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı anne Gülay M. ve oğulları Muhammed Umut M. (14) ile İbrahim M.'ye müdahale etti.

İtfaiye ekipleri ise araçta sıkışan baba Abdullah M. ile kızı Buğlem M.'yi (6) sıkıştıkları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Abdullah M. ve kızı Buğlem M. yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Anne Gülay M. ve oğullarının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üzerine demir kapı düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
03 Kasım 2019 22:46		 Çırak tamire getirilen lüks araç ile kaza yaptı
03 Kasım 2019 22:27
Üniversite öğrencisi sırtında 15 kilo taşla ölüme atladı
03 Kasım 2019 20:47		 Harput'taki definecilere şok baskın, o anlar kamerada
03 Kasım 2019 20:11
Gaziantep'te polise mukavemet gösteren 30 Furkan Vakfı mensubuna gözaltı
03 Kasım 2019 19:57		 Beşiktaş'taki otobüs kazasının detayları ortaya çıktı
03 Kasım 2019 19:51
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! 13 kişi yaralandı
03 Kasım 2019 17:16		 'Aidat' kavgasında, 11 aylık borcun ödenmediği iddiası
03 Kasım 2019 15:30
Aysel öğretmen, emekli ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı
03 Kasım 2019 14:35		 Aynı dönerciden tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendi
03 Kasım 2019 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:19 - Emniyet, bomba imha uzmanı alacak23:01 - Erzurum ve Kars, eksi 9 dereceyi gördü22:51 - İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı22:46 - Üzerine demir kapı düşen 3 yaşındaki çocuk öldü22:40 - Marmaray'ın 6 yıllık geliri 1,4 milyar lira22:33 - Tunceli'yi değiştiren slogan 'Tanımakla başlar her şey'22:27 - Çırak tamire getirilen lüks araç ile kaza yaptı22:21 - Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını bir kaldırın22:16 - Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli22:11 - Çöpten topladığı kitaplarla, okumayı sevdirmeye çalışıyor
22:06 - Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 7 yaralı22:00 - Konya'da, dirft ile trafiği altüst etti! Her yerde aranıyor21:53 - Ve güzel haber geldi... Harekete geçildi21:47 - Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 2 ölü, 3 yaralı21:42 - Saadet Partisinden, taklacı İdris Naim Şahin'e yeni görev21:36 - Türkiye'nin ilk 'sosyokent'i 67 şirketle çalışacak21:30 - Parmak izinde entegrasyonla faili meçhuller çözülüyor21:23 - 'Kabak lastik'lere diş açılması kaza riskini artırıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Memura ek gösterge zammı neyi değiştirecek?
Rengiyle ilgi çekti, cezayı da yedi
2. Yargı Paketi cezaevlerine umut oldu
Bitcoin vurgununda mağdur sayısı artıyor
Hangi kamu personeline aylık 14 bin 975 TL ödenecek?
Erdoğan'ın daveti, ilk doktorlardan karşılık buldu
Ak Parti'de değişim büyük olacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
YÖKDİL sorularını değerlendiriyoruz
Doğumda eşinin yanında olmayan yandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
e-use 1
eğitim kalitesi 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
gelecegenefes.com 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam