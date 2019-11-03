Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 2 ölü, 3 yaralı
|03 Kasım 2019 21:47
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Silivri'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanta Mahallesi mevkisinde Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan Abdullah M.'nin kullandığı 07 SV 362 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Durumu fark eden diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralı anne Gülay M. ve oğulları Muhammed Umut M. (14) ile İbrahim M.'ye müdahale etti.
İtfaiye ekipleri ise araçta sıkışan baba Abdullah M. ile kızı Buğlem M.'yi (6) sıkıştıkları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Abdullah M. ve kızı Buğlem M. yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Anne Gülay M. ve oğullarının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
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