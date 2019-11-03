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Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını bir kaldırın

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş:- "Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım. Gastronomi, 'gastroenteroloji' falan der gibi, milletin de çok anlamadığı ama böyle çok güzel göründüğü için kullandığımız bir tabir. Uluslararası alanda kullanılabilir ama onun Türkçedeki karşılığı 'yemek sanatı'dır"
 03 Kasım 2019 22:21
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Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını bir kaldırın

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "gastronomi" kelimesinin kullanılmamasını isteyerek, "Milletin de çok anlamadığı ama böyle çok güzel göründüğü için kullandığımız bir tabir. Uluslararası alanda kullanılabilir ama onun Türkçedeki karşılığı 'yemek sanatı'dır." dedi.

Kurtulmuş, Erkmen Belediyesinin Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın ortasında hanımların el emeği ve göz nuru ürünlerini halka sunabilecekleri bir mekan olmasını faydalı bulduğunu söyledi.

Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin hem geleneksel lezzetlerin devamını sağlaması hem de sonraki nesillere aktarılması bakımından önemine dikkati çeken Kurtulmuş, "Evin direği olan hanımların ev ekonomilerine katkıda bulunmaları bakımından fevkalade değerli bir hizmet olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah, güzel sonuçlar alırsınız. Ayrıca, buradan elde edilecek kazancın da hayır işlerine harcanacak olması ayrı bir değer ve güzelliktir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Afyonkarahisar'ın lezzet ve gastronomi bakımından Türkiye'nin önemli illerinden birisi olduğunun UNESCO tarafından tescil edildiğine işaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde gastronomi ifadesinin kaldırılması konusunda çok uğraştığını ama başaramadığını aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım. Gastronomi, gastroenteroloji falan der gibi, milletin de çok anlamadığı ama böyle çok güzel göründüğü için kullandığımız bir tabir. Uluslararası alanda kullanılabilir ama onun Türkçedeki karşılığı 'yemek sanatı'dır. Gastronominin o kuru lafının bir tarafına bakın, bir de 'yemek sanatı' dediğimiz bizim Türk mutfağının, Anadolu ve yöresel mutfakların özelliği yemeğin bir sanat haline dönüştürülmüş olmasıdır."

Hayatının büyük kısmında dışarıda yemek yediğini belirten Kurtulmuş, "Dünyanın neresinde ne kadar güzel yemek yerseniz yiyin, ailenizin evde yaptığı o sıcacık yemeklerin lezzetini ve yerini hiçbir şey tutmuyor. Hem yemeğin yapılması hem de yemeğin sunulması hakikaten bizim Türk mutfağında bir sanattır. Hanımlar hem çok daha iyi biliyor hem de uzun vakitlerini bunu harcayarak yapıyorlar. Aslında dil alışkanlığı olan bu 'gastronomi' yerine 'yemek sanatı' tabirini kullandığımız zaman daha uygun olacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dünya standartlarında rekabet edebilir"

Kurtumuş, Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin önemli otellerine sahip olduğunu ve dünya standartlarında rekabet edebileceğini vurguladı.

Afyonkarahisar'ın turizm açısından önemli hamleler gerçekleştirebileceğini aktaran Kurtulmuş, "Sağlık turizmi bakımından da önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapılacak. Bu bütün çabaların içerisinde buraya gelen turistlere, böylesine güzel bir mekanda yemek sanatının özelliklerini sunmak da herhalde çok anlamlı olacaktır." şeklinde konuştu.

Açılışa Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Anadolu Ajansı
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