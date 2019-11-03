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Üzerine demir kapı düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde üzerine demir kapı düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
|03 Kasım 2019 22:46
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde üzerine demir kapı düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Eymen Eye, rayından çıkan avlu girişindeki demir kapının altında kaldı.
112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minik Eymen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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