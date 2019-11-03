Emniyet, bomba imha uzmanı alacak
|03 Kasım 2019 23:19
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Emniyet Genel Müdürlüğü, meslek içinden bomba imha uzmanı alacak. Adayların, kursa katılacağı tarih itibariyle meslekte en az iki (2) yıl çalışmış olması gerekmektedir. Başvuruların 08.11.2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Adaylarda aranacak şartlar aşağıdaki gibidir.
1) Temel eğitim kursuna katılacak personelde;
a) Kursa katılacağı tarih itibarı ile meslekte en az iki (2) yıl çalışmış olmak.
b) Son üç (3) yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,
c) Personelin kendısinın belirleyeceği daha önce çalıştığı veya halen çalışmakta olduğu en az iki amirinin; liyakat, mesleki ehliyet ve başarı yönünden yazılı veya elektronik ortamda olumlu görüşünü almış olmak
ç) Hizmeti olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışları nedeniyle bir başka branştan çıkarılmamış olmak.
d) Müracaatı esnasında bulunduğu branşta varsa zorunlu hizmet süresim tamamlamış olmak.
e) Müracaat tarihi itibariyle ikinci bölge hizmetini yapmamış ve ataması ikinci bölge illere yapılmamış olmak, temel eğitim kursunu başarı ile tamamladığı tarihten itibaren ikinci hizmet bölgesi illerde bir veya birden fazla görevlendirilmeyi gönüllü olarak kabul etmiş olmak,
f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
g) Son üç (3) performans değerlendirme puanı ortalaması iyi veya çok iyi derecede olmak.
ğ) Müracaatı esnasında hakkında devam eden adli ve/veya idari soruşturma bulunmamak
h) Müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartları
aranır.
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