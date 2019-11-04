1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

 04 Kasım 2019 00:03
Yazdır
4 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek kabine toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katılacak.

(Ankara/09.00)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "AK Parti Küçükçekmece Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/19.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davaya, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını bir kaldırın
03 Kasım 2019 22:21		 Saadet Partisinden, taklacı İdris Naim Şahin'e yeni görev
03 Kasım 2019 21:42
CHP'nin Zurih'teki etkinliğini PKK sempatizanları bastı
03 Kasım 2019 21:17		 HDP'li Temelli, teröristbaşına övgüler yağdırdı
03 Kasım 2019 21:11
Yunan adalarındaki sığınmacılar ana karaya taşınıyor
03 Kasım 2019 20:53		 'Başbuğ hakkındaki karar, beraat olarak değerlendirilmeli'
03 Kasım 2019 20:27
İbrahim Kalın, TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı
03 Kasım 2019 20:02		 Çin yer gözlem uydusu Gaofın-7'yi uzaya fırlattı
03 Kasım 2019 19:47
Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı
03 Kasım 2019 19:46		 Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Böyle karşılandı
03 Kasım 2019 19:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Okul yıllarını borçlanmak polis memuruna ne sağlar?00:03 - 4 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:19 - Emniyet, bomba imha uzmanı alacak23:01 - Erzurum ve Kars, eksi 9 dereceyi gördü22:51 - İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı22:46 - Üzerine demir kapı düşen 3 yaşındaki çocuk öldü22:40 - Marmaray'ın 6 yıllık geliri 1,4 milyar lira22:33 - Tunceli'yi değiştiren slogan 'Tanımakla başlar her şey'22:27 - Çırak tamire getirilen lüks araç ile kaza yaptı22:21 - Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını bir kaldırın
22:16 - Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli22:11 - Çöpten topladığı kitaplarla, okumayı sevdirmeye çalışıyor22:06 - Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 7 yaralı22:00 - Konya'da, dirft ile trafiği altüst etti! Her yerde aranıyor21:53 - Ve güzel haber geldi... Harekete geçildi21:47 - Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 2 ölü, 3 yaralı21:42 - Saadet Partisinden, taklacı İdris Naim Şahin'e yeni görev21:36 - Türkiye'nin ilk 'sosyokent'i 67 şirketle çalışacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Okul yıllarını borçlanmak polis memuruna ne sağlar?
4 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
gelecegenefes.com 2
e-use 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
eğitim kalitesi 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam