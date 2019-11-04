4 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
|04 Kasım 2019 00:03
|Yazdır
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek kabine toplantısına katılacak.
(Ankara/14.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katılacak.
(Ankara/09.00)
2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "AK Parti Küçükçekmece Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı"na katılacak.
(İstanbul/19.30)
EKONOMİ
1- TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Ankara)
2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.
(Bağdat)
3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.
(Beyrut)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davaya, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/11.00)
- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını bir kaldırın
03 Kasım 2019 22:21
|Saadet Partisinden, taklacı İdris Naim Şahin'e yeni görev
03 Kasım 2019 21:42
|CHP'nin Zurih'teki etkinliğini PKK sempatizanları bastı
03 Kasım 2019 21:17
|HDP'li Temelli, teröristbaşına övgüler yağdırdı
03 Kasım 2019 21:11
|Yunan adalarındaki sığınmacılar ana karaya taşınıyor
03 Kasım 2019 20:53
|'Başbuğ hakkındaki karar, beraat olarak değerlendirilmeli'
03 Kasım 2019 20:27
|İbrahim Kalın, TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı
03 Kasım 2019 20:02
|Çin yer gözlem uydusu Gaofın-7'yi uzaya fırlattı
03 Kasım 2019 19:47
|Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı
03 Kasım 2019 19:46
|Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Böyle karşılandı
03 Kasım 2019 19:01