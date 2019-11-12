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Engelli çocuğu olan memur, ne kadar çocuk yardımı alır?

Engelli Devlet memurları, 0-6 yaş arasındaki çocukları için ödenen çocuk yardımını yüzde 50 artırımlı olarak alır.
 12 Kasım 2019 00:03
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Engelli çocuğu olan memur, ne kadar çocuk yardımı alır?

SORU: Memurlar.net maaş hesaplamada 0- 6 yaş engelli çocuklar için 103 tl çocuk parası çıkıyor. Devlet ise bize 69 TL ödüyor. Yani 35 tl fark var. Hangisi doğru?

CEVAP: Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin "Genel Hükümler" başlıklı 1 inci Kısmın "Engelli çocuk aile yardımı" başlıklı 43 üncü maddesinde;

"İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenir." düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeye göre 2019 yılının 2 nci altı aylık döneminde;

0-6 yaş arası 500X 0,138459= 69,23 TL %50 artırımlı: 103,84 TL

6 yaş üstü: 250x0,138459= 34,62 TL %50 artırımlı: 51,92 TL

ödeme yapılması gerekmektedir.

Bu ödeme engelli çocuğu olan kamu personeline, çocuk için aile yardımı ödemesinde geçerli... Kendisi engelli olanlar için değil.
Memurlar.Net - Özel

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