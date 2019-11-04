1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ovaköy Sınır Kapısı tehlikede

Fırat'ın batısı ve doğusunda terör koridoru kurma hayali darbe alan ABD şimdi PKK'lı teröristlerle Suriye'nin Irak sınırında devriyeye başladı. Bu gelişme Ankara ile Bağdat arasında çalışmaları uzun süredir devam eden Ovaköy Sınır Kapısı'nı da tehlikeye atıyor. Bu nedenle iki ülkenin bürokrasiyi hızlandırıp kapıyı açması gerekiyor.
 04 Kasım 2019 06:10
Yazdır
Ovaköy Sınır Kapısı tehlikede

ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günlerde çektiği askerlerini bölgedeki üslerine yeniden taşıyor. Rakka-Deyrizor hattındaki hareketliliğin Türkiye sınırına dek uzanması, üstelik Irak-Suriye sınırında yoğunlaşması dikkat çekiyor. Suriye kuzeydoğusundaki Haseke bölgesiyle Irak'ın Sincar'ı arasında PKK için güvenli bir alan oluşturmaya çalışan Pentagon, bunun yanında buradaki Semelka ve Yarubiye sınır kapılarını da terör örgütüne ikmaller için kontrolü altında tutmak istiyor. Bölgeye 'petrol' bahanesiyle yeniden yerleşen Washington'un işgal hamleleri, Ankara-Bağdat arasında uzun süredir çalışmaları süren Ovaköy projesinin önemini daha da artırdı. Habur'un ardından Irak'a açılacak ikinci sınır kapısı Ovaköy, Tel Afer ve Musul üzerinden Bağdat'a ulaşarak, bölgedeki işgalcilerin yeni koridor planına en sert darbeyi indirebilir.


SINIRIN ÖTESİNİ ERBİL KONTROL EDİYOR
ABD'nin bölgedeki son hamleleriyle birlikte iyice stratejik hale gelen Ovaköy Sınır Kapısı bir an önce açılmayı bekliyor. Irak'la ticaretinin tümünü Erbil yönetiminin kontrolündeki Habur güzergahından yapan Türkiye, Bağdat'la doğrudan bağlantı için ikinci kapı Ovaköy'ü hayata geçirmek zorunda. İki ülke arasında bu yönde başlayan temaslar yoğun şekilde sürse de, Irak sokaklarında süren kaos ve yönetimde istikrarsızlık, stratejik projenin uygulanmasını zorlaştırıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Sınır Kapıları Komisyonu Başkanı Kazım Ekabi ile görüşmüş ve konuya ilişkin "Bağdat ve Erbil arasında anlayış birliği oluşması gerektiği anlaşılıyor" bilgisini vermişti. Bu mesaj, Ovaköy karşısındaki Fişabur'u kontrol eden Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) proje için henüz ikna edilemediği anlamına geliyor.


KRİTİK KONU GÜVENLİK
Türkiye, gerekli etüt çalışmalarını tamamladığı kapının ve ticaret yolunun yapılması konusunda gereken alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt ediyor. Ovaköy Sınır Kapısı projesi için kritik konu ise güvenlik. Halen bölge sadece teröristler için değil kaçakçılar için de bir geçiş noktası konumunda. Kapı açıldıktan sonra ticaret yolunun kontrolü ve güvenliğinin, Irak'taki üs bölgelerinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birlikleri tarafından ve gerektiğinde Irak birlikleriyle koordineli bir şekilde sağlanması planlanıyor.

ABD için kabus gibi
Türkiye-Suriye-Irak üçgenindeki kritik bölge, teröristler için serbest dolaşım alanına dönüşmüş durumda. Haseke-Karaçok-Sincar güzergahında kontrolün Türkiye'ye geçmesi ve sonrasında Irak'la doğrudan ticareti başlatacak Ovaköy hattının açılması, bölgedeki 'yabancılar' ABD, İngiltere ve İsrail için kabus anlamı taşıyor. ABD, Ovaköy'ün gündeme geldiği ilk günden buyana projenin gerçekleşmemesi ya da sürecin uzaması için elinden geleni yapıyor. Irak kuzeybatısında ikinci Kandil yapılmak istenen Sincar ile Suriye'nin Haseke bölgesi arası Pentagon için oldukça kritik. Burada Ovaköy hattıyla sağlanacak istikrar ve güvenlik, Washington'un terör örgütüne yönelik nakil hatlarına darbe vuracak. Bu yüzden Ovaköy- Musul-Bağdat hattının açılmaması için Irak hükümetine her türlü baskının yapılabileceği belirtiliyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin proaktif hareket ederek Ovaköy'ü, -gerekirse sözkonusu bölgede askeri tedbirlerle- bir an önce hayata geçirmesi gerekiyor.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konya'da mahrem yapı soruşturmasında 15 şüpheliye gözaltı kararı
04 Kasım 2019 09:58		 Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 17 gözaltı
04 Kasım 2019 09:57
TSK ve MİT ortak operasyonuyla aranan PKK sorumlusu etkisiz hale getirildi.
04 Kasım 2019 09:08		 Aksaray'da 'askeri mahrem operasyonu' kapsamında 20 kişiye gözaltı
04 Kasım 2019 09:07
Teröristlerin hain planı deşifre oldu
03 Kasım 2019 20:33		 Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
03 Kasım 2019 16:28
DAEŞ'in sözde eğitim kampları sorumlusu yakalandı
03 Kasım 2019 14:42		 Bebek katili YPG/PKK'ya ekimde ağır darbe
03 Kasım 2019 14:21
Üç yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
03 Kasım 2019 14:12		 Eskişehir'de 3 eski astsubay'a FETÖ'den gözaltı
03 Kasım 2019 14:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - Gram altın 277,5 lira seviyelerinde10:36 - Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı10:30 - 'Vatandaşlıktan ister çıkarsınlar, isterse çıkarmasınlar DEAŞ'lıları geri göndeririz'10:26 - İmamoğlu'nun korumaları trafikte, vatandaşı darp etti10:12 - 4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu10:05 - KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!10:01 - Borsa, haftaya yükselişle başladı10:00 - Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı09:58 - Konya'da mahrem yapı soruşturmasında 15 şüpheliye gözaltı kararı09:57 - Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 17 gözaltı
09:50 - Başkan Böcek, engelli gence verdiği sözü tutmadı09:39 - Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek09:38 - CHP'nin yargı paketinden 'İmralı' çıktı09:37 - Trend kazaklar 20 TL'den başlayan fiyatlarla09:37 - İlber Ortaylı: Eğitimi özel şirkete vermeyelim09:34 - Dolar haftaya düşüşle başladı09:33 - En trend kulaklıklarda kargo bedava09:32 - Yeneroğlu ile bakan yardımcısı arasında 'Alparslan Kuytul' polemiği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
150 bin çoban ithal edeceğiz
Kırmızı balık para içinde yüzüyor
Konut fiyatında yeni dönem başlıyor
Okul yıllarını borçlanmak polis memuruna ne sağlar?
Ispanak zehirlenmesi İstanbul'la sınırlı kalmadı
Emniyet, bomba imha uzmanı alacak
CHP'nin atamalarda önerdiği yedi kriter ya da acı gerçekler!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
eğitim kalitesi 2
garry rodrigues 1
gelecegenefes.com 10
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 2
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam