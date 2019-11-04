1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin-Avrupa treni Türkiye'de

Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars'tan Türkiye'ye giriş yaptı. Tren, 6 Kasım'da Ankara'da olacak. Bir trilyon dolarlık yatırımı ile 65 ülkeyi ve 3 milyarlık nüfusu etkileyecek 'Tek Kuşak, Tek Yol Projesi'nin önemli adımlarından birisi daha hayata geçmiş oldu.
 04 Kasım 2019 07:51
Yazdır
Çin-Avrupa treni Türkiye'de

Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. 1 trilyon dolarlık yatırımı ile 65 ülkeyi ve 3 milyarlık nüfusu etkileyecek 'Tek kuşak, Tek Yol Projesi'nin önemli adımlarından birisi daha hayata geçmiş oldu. Trenin Ankara Garı'na ulaşacağı 6 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek. TCDD yetkililerinin verdiği bilgiye göre, China Railway Express, Çin'den başlayan yolculuğunu Hazar Geçişli Uluslararası Ulaştırma Güzergahı "Trans-Caspian International Transport Route (TITR)" üzerinden gerçekleştirecek.


Bakan Cahit Turhan, trenin Türkiye'de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergahını kullanacağını söyledi.
ANKARA GARI'NDA TÖREN HAZIRLIĞI
Elektronik aksam taşıyan, 42 adet 76 metreküp yükleme hacmine sahip konteyner yüklü vagondan oluşan tren Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Yaklaşık 850 metre uzunluğundaki China Railway Ekspress, 6 Kasım'da saat 14.30'da Bakan Turhan tarafından karşılanacak. "Tek Kuşak Tek Yol" projesi kapsamında tarihi Ankara Garı'nda düzenlenecek karşılama törenine, Çin ve bölge ülkelerin yetkililerinin de katılması bekleniyor.

BTK'NIN ÖNEMLİ PARÇASI
Bakan Turhan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan iş birliği ile 30 Ekim 2017'de işletmeye açılan ve "Orta Koridor"un en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının verimli kullanımı için bölge ülkelerinin önemli iş birliğine imza attığını anlattı.

MARMARAY KÜRESEL TİCARETE AÇILIYOR
Trenin geçişiyle, güzergahın önemli duraklarından kabul edilen Marmaray'ın küresel ticarette kilit bir konuma gelmesi planlanıyor. Kazakistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye parkurunda blok konteyner treni seferlerinin bölge ülkeleri arasındaki ticaretin güçlenmesine katkı sağladığını dile getiren Turhan, Çin'in Xi'an şehrinden hareket eden yük treninin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını bildirdi. Turhan, Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi'ni de kullanacak trenin, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek, Prag'a ulaşacağını ifade etti. Turhan, "Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni. Aynı zamanda Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek" diye konuştu.

6 yıllık geliri 1,4 milyar lira
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son grup toplantısında Marmaray'ı 6 yılda 403 milyon yolcunun kullandığını açıklamıştı. Buradan hareketle Marmaray'ın bu süre zarfında 1,4 milyar liralık gelir sağladığı hesaplandı. Türkiye'nin en önemli ve büyük projelerden olan Marmaray, sağladığı konfor, zaman ve tasarruf faydalarının yanında rakamsal anlamda da dikkat çekiyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Vatandaşlıktan ister çıkarsınlar, isterse çıkarmasınlar DEAŞ'lıları geri göndeririz'
04 Kasım 2019 10:30		 İmamoğlu'nun korumaları trafikte, vatandaşı darp etti
04 Kasım 2019 10:26
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
04 Kasım 2019 09:39		 CHP'nin yargı paketinden 'İmralı' çıktı
04 Kasım 2019 09:38
İlber Ortaylı: Eğitimi özel şirkete vermeyelim
04 Kasım 2019 09:37		 Yeneroğlu ile bakan yardımcısı arasında 'Alparslan Kuytul' polemiği
04 Kasım 2019 09:32
Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre işsizlik ve enflasyon rakamı
04 Kasım 2019 09:28		 425 bin Suriyeli evine döndü
04 Kasım 2019 08:05
Fransa'nın PKK sicili
04 Kasım 2019 07:05		 CHP'nin atamalarda önerdiği yedi kriter ya da acı gerçekler!
04 Kasım 2019 06:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - Gram altın 277,5 lira seviyelerinde10:36 - Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı10:30 - 'Vatandaşlıktan ister çıkarsınlar, isterse çıkarmasınlar DEAŞ'lıları geri göndeririz'10:26 - İmamoğlu'nun korumaları trafikte, vatandaşı darp etti10:12 - 4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu10:05 - KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!10:01 - Borsa, haftaya yükselişle başladı10:00 - Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı09:58 - Konya'da mahrem yapı soruşturmasında 15 şüpheliye gözaltı kararı09:57 - Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 17 gözaltı
09:50 - Başkan Böcek, engelli gence verdiği sözü tutmadı09:39 - Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek09:38 - CHP'nin yargı paketinden 'İmralı' çıktı09:37 - Trend kazaklar 20 TL'den başlayan fiyatlarla09:37 - İlber Ortaylı: Eğitimi özel şirkete vermeyelim09:34 - Dolar haftaya düşüşle başladı09:33 - En trend kulaklıklarda kargo bedava09:32 - Yeneroğlu ile bakan yardımcısı arasında 'Alparslan Kuytul' polemiği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
150 bin çoban ithal edeceğiz
Kırmızı balık para içinde yüzüyor
Konut fiyatında yeni dönem başlıyor
Okul yıllarını borçlanmak polis memuruna ne sağlar?
Ispanak zehirlenmesi İstanbul'la sınırlı kalmadı
Emniyet, bomba imha uzmanı alacak
CHP'nin atamalarda önerdiği yedi kriter ya da acı gerçekler!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
garry rodrigues 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
şu an çalan şarkı 1
eğitim kalitesi 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 2
gelecegenefes.com 10
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam