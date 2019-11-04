1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fitch'in Türkiye'ye karşı maksatlı değerlendirmeleri devam ediyor

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye karşı "subjektif, taraflı ve maksatlı" değerlendirmeleri devam ediyor
 04 Kasım 2019 06:50
Yazdır
Fitch'in Türkiye'ye karşı maksatlı değerlendirmeleri devam ediyor

Yakın geçmişte çok defa yanılan, geriden gelen, hatta çeşitli baskılarla olumlu gelişmeleri görmezden gelen bu kuruluşlar, oluşturdukları yanlış algılarla 'finansal terör'e de hizmet ediyor. Son olarak Fitch'in cuma günü aldığı karar tartışma konusu oldu. Geçen temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB-'ye düşüren Fitch, not görünümü 'negatif' olarak teyit etmişti. İndirime gerekçe olarak da; Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını ve S-400'ler sebebiyle ABD'den gelecek muhtemel müeyyide riskini göstermişti. Bu kararın ardından aylar geçti, Fitch'in dikkat çektiği bütün riskler ortadan kalktı.

HER ŞEY DÜZELİYOR, AMA!..

Merkez Bankası, yeni yönetimiyle birlikte 10 puanlık faiz indirimine imza attı. Politika faizi yüzde 24'ten 14'e kadar çekildi. Bu süreçte enflasyon ciddi anlamda gerileyerek baz etkisiyle de olsa tek haneyi gördü. Sene sonu beklentileri ise yüzde 12 civarında seyrediyor. İhracat, küresel durgunluğa rağmen belli tempoda devam etti. Türkiye'nin dış açığı son bir senede yüzde 55 daraldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85 gibi yüksek seviyelere geldi. Türkiye, aynı zamanda aylardır cari fazla veren bir ülke konumuna geçti. Turizmde, hem gelir hem turist sayısı bakımından rekorlar devam ediyor. Jeopolitik risk olarak gösterilen Kuzey Suriye meselesi ve ABD ile ilişkiler, hem sahada hem masada başarılı şekilde yürütüldü. Türkiye gerekli anlaşmaları da sağlayarak, istediğini alıp güçlenerek bu süreçlerden çıktı. Bu arada döviz kurlarında stabil görünüm sağlandı. Yatırım iklimi yeniden oluştu, ertelenen girişimler devreye alınmaya başladı. Tüketici güveni de yükselerek piyasaya canlılık geldi. Türkiye'nin risk priminde hissedilir iyileşmeler yaşandı. 2019 büyüme oranları da, kötü beklentilerden daha yukarı revize edildi.

BAKAR FAKAT GÖRMEZLER

Bütün bu olumlu gelişmelerin ardından gözler Fitch'e çevrildi. Notu düşürmek söz konusu olduğunda hemen karar veren Fitch; Türkiye ekonomisine dair dikkat çektiği riskler zayıflamasına ve hatta bir çoğu ortadan kalkmasına rağmen, aynı hızda aksiyon alamadı. Cuma akşamı Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-"de bıraktı. Türkiye'nin hakkını yememiş olmak için de(!) görünümü 'negatif'ten 'durağan'a revize etmekle yetindi. Analistler yerli-yabancı birçok yatırım çevresinin, Türkiye'nin açık şekilde haksızlığa uğradığını gördüğünü, bu raporlara artık çok da aldırış etmediğini, gerçeklere bakarak Türkiye'ye reel ve finansal anlamda yatırım yapmaya devam edeceğini vurguluyor.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karayollarında durum
04 Kasım 2019 09:16		 Faizler düştü yatırımcı fona kaydı
04 Kasım 2019 09:15
Kırmızı balık para içinde yüzüyor
04 Kasım 2019 07:36		 150 bin çoban ithal edeceğiz
04 Kasım 2019 07:16
Marmaray'ın 6 yıllık geliri 1,4 milyar lira
03 Kasım 2019 22:40		 Bursa'dan Roma'ya 227 otobüs gönderildi
03 Kasım 2019 17:47
Türk Hava Yolları'ndan yeni hat müjdesi
02 Kasım 2019 23:13		 SOCAR Türkiye'de üst düzey iki atama yapıldı
02 Kasım 2019 17:51
Almanya'ya gelinlik, Rusya'ya damatlık gönderiyoruz
02 Kasım 2019 17:36		 ESK'nin 90 bin ton 'indirimli' eti tüketiciye ulaştı
02 Kasım 2019 17:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - Gram altın 277,5 lira seviyelerinde10:36 - Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı10:30 - 'Vatandaşlıktan ister çıkarsınlar, isterse çıkarmasınlar DEAŞ'lıları geri göndeririz'10:26 - İmamoğlu'nun korumaları trafikte, vatandaşı darp etti10:12 - 4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu10:05 - KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!10:01 - Borsa, haftaya yükselişle başladı10:00 - Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı09:58 - Konya'da mahrem yapı soruşturmasında 15 şüpheliye gözaltı kararı09:57 - Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 17 gözaltı
09:50 - Başkan Böcek, engelli gence verdiği sözü tutmadı09:39 - Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek09:38 - CHP'nin yargı paketinden 'İmralı' çıktı09:37 - Trend kazaklar 20 TL'den başlayan fiyatlarla09:37 - İlber Ortaylı: Eğitimi özel şirkete vermeyelim09:34 - Dolar haftaya düşüşle başladı09:33 - En trend kulaklıklarda kargo bedava09:32 - Yeneroğlu ile bakan yardımcısı arasında 'Alparslan Kuytul' polemiği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
150 bin çoban ithal edeceğiz
Kırmızı balık para içinde yüzüyor
Konut fiyatında yeni dönem başlıyor
Okul yıllarını borçlanmak polis memuruna ne sağlar?
Ispanak zehirlenmesi İstanbul'la sınırlı kalmadı
Emniyet, bomba imha uzmanı alacak
CHP'nin atamalarda önerdiği yedi kriter ya da acı gerçekler!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
eğitim kalitesi 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 2
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
şu an çalan şarkı 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 2
gelecegenefes.com 10
garry rodrigues 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam