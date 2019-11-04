İki bin beşyüz hisse 40 bin kişiye satılmış

Yalova'da bulunan bir devre mülk projesi kapsamında yılın belli dönemlerinde konaklama imkanı veren tatil planı için devre mülk satışları başlatıldı.

Özellikle 'bedava tatil kazandınız' yalanıyla müşterilerinin ilgisini çeken projede bir devre mülk için 12 bin TL'ye satış yapıldı. Devre mülkünü alıp tatil yapmak isteyenler, tesislere gittiğinde kendi devre mülk kullaım hakkının başkalarına da satıldığını görünce mahkemelik oldular.

Adli birimlerden elde edilen bilgilere göre dava açıldıktan sonra vurgunun gerçek boyutu ortaya çıktı. İkibin beşyüz kişiye satılması gereken hisseler yaklaşık 40 bin kişiye satıldığı ortaya çıktı. Mağdurlar paralarını almaya çalışıyor, şirket ise batık durumda olduğu için para iadesi yapamıyor.