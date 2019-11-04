Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı
|04 Kasım 2019 08:34
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Mardin Kızıltepe ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilufer Elik Yılmaz görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Baskanı Nilufer Elik Yılmaz hakkında, Mardin 2. Agır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovusturma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılamasının devam ettigi, ayrıca Mardin Cumhuriyet Bassavcılıgı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı teror örgutune üye olma" sucundan sorusturmalarının sürdürüldüğü anımsatıldı.
Açıklamada, Kızıltepe Belediye Baskanı Yılmaz'ın, hakkında devam eden adli islem surecler goz onunde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden bakanlığın onayı ile gecici bir tedbir olarak gorevinden uzaklastırıldığı ifade edildi.
Yılmaz'ın yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın görevlendirildiği kaydedildi.
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