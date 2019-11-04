1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Faizler düştü yatırımcı fona kaydı

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri mevduat faizlerini 10-11 bandına çekince yatırımcı soluğu portföy yönetim şirketlerinde aldı. Fonlarda işlem hacmi ikiye katlanırken, fon büyüklüğünde de temmuzdan bu yana yüzde 30 artış yaşandı
 04 Kasım 2019 09:15
Yazdır
Faizler düştü yatırımcı fona kaydı

Merkez Bankası'nın temmuz ayında başlattığı faiz indirimleri piyasa faizlerine de yansıdı. Bir yandan kredi faizleri gerilerken diğer yandan da mevduat faizlerinde ciddi düşüşler oldu.

Birikimi bulunan yatırımcı da bu trende oldukça hızlı bir reaksiyon göstermişe benziyor çünkü portföy yönetim şirketlerinin ve aracı kurumların telefonları son aylarda oldukça seri bir şekilde çalmaya başladı. Temmuzdan bu yana fon büyüklüğü yüzde 29.2 düzeyinde artış gösterdi. Yine aynı dönemde tedavüldeki pay adedi de yüzde 36 oranında arttı.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFAS) en yüksek fon türü ise hisse senedi şemsiye fonu. 54 adet olan bu fon türünü 47 adetle borçlanma araçları izliyor. Toplam fon sayısı ise 186. 2019 yılı toplam işlem hacmi 34 milyar TL olurken günlük işlem hacmi 164 milyon TL oldu. Haziranda 2 milyar TL'lik işlem hacmi temmuzda birden 4 milyara ve ekimde de 6.9 milyar TL'ye çıktı.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karayollarında durum
04 Kasım 2019 09:16		 Kırmızı balık para içinde yüzüyor
04 Kasım 2019 07:36
150 bin çoban ithal edeceğiz
04 Kasım 2019 07:16		 Fitch'in Türkiye'ye karşı maksatlı değerlendirmeleri devam ediyor
04 Kasım 2019 06:50
Marmaray'ın 6 yıllık geliri 1,4 milyar lira
03 Kasım 2019 22:40		 Bursa'dan Roma'ya 227 otobüs gönderildi
03 Kasım 2019 17:47
Türk Hava Yolları'ndan yeni hat müjdesi
02 Kasım 2019 23:13		 SOCAR Türkiye'de üst düzey iki atama yapıldı
02 Kasım 2019 17:51
Almanya'ya gelinlik, Rusya'ya damatlık gönderiyoruz
02 Kasım 2019 17:36		 ESK'nin 90 bin ton 'indirimli' eti tüketiciye ulaştı
02 Kasım 2019 17:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:36 - Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı10:30 - 'Vatandaşlıktan ister çıkarsınlar, isterse çıkarmasınlar DEAŞ'lıları geri göndeririz'10:26 - İmamoğlu'nun korumaları trafikte, vatandaşı darp etti10:12 - 4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu10:05 - KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!10:01 - Borsa, haftaya yükselişle başladı10:00 - Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı09:58 - Konya'da mahrem yapı soruşturmasında 15 şüpheliye gözaltı kararı09:57 - Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 17 gözaltı09:50 - Başkan Böcek, engelli gence verdiği sözü tutmadı
09:39 - Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek09:38 - CHP'nin yargı paketinden 'İmralı' çıktı09:37 - Trend kazaklar 20 TL'den başlayan fiyatlarla09:37 - İlber Ortaylı: Eğitimi özel şirkete vermeyelim09:34 - Dolar haftaya düşüşle başladı09:33 - En trend kulaklıklarda kargo bedava09:32 - Yeneroğlu ile bakan yardımcısı arasında 'Alparslan Kuytul' polemiği09:30 - Zamansız şıklık %50'ye varan indirim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
150 bin çoban ithal edeceğiz
Kırmızı balık para içinde yüzüyor
Konut fiyatında yeni dönem başlıyor
Okul yıllarını borçlanmak polis memuruna ne sağlar?
Ispanak zehirlenmesi İstanbul'la sınırlı kalmadı
Emniyet, bomba imha uzmanı alacak
CHP'nin atamalarda önerdiği yedi kriter ya da acı gerçekler!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
gelecegenefes.com 10
garry rodrigues 1
eğitim kalitesi 2
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 2
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 2
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam