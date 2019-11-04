Faizler düştü yatırımcı fona kaydı
|04 Kasım 2019 09:15
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Merkez Bankası'nın temmuz ayında başlattığı faiz indirimleri piyasa faizlerine de yansıdı. Bir yandan kredi faizleri gerilerken diğer yandan da mevduat faizlerinde ciddi düşüşler oldu.
Birikimi bulunan yatırımcı da bu trende oldukça hızlı bir reaksiyon göstermişe benziyor çünkü portföy yönetim şirketlerinin ve aracı kurumların telefonları son aylarda oldukça seri bir şekilde çalmaya başladı. Temmuzdan bu yana fon büyüklüğü yüzde 29.2 düzeyinde artış gösterdi. Yine aynı dönemde tedavüldeki pay adedi de yüzde 36 oranında arttı.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFAS) en yüksek fon türü ise hisse senedi şemsiye fonu. 54 adet olan bu fon türünü 47 adetle borçlanma araçları izliyor. Toplam fon sayısı ise 186. 2019 yılı toplam işlem hacmi 34 milyar TL olurken günlük işlem hacmi 164 milyon TL oldu. Haziranda 2 milyar TL'lik işlem hacmi temmuzda birden 4 milyara ve ekimde de 6.9 milyar TL'ye çıktı.
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