Karayollarında durum
|04 Kasım 2019 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 2. kilometresinde Turanköy-Yıldırım kavşaklarındaki viyadük çalışmaları nedeniyle ulaşım gidiş-geliş olarak devam ediyor.
Çanakkale-Ezine yolunun 18. kilometresindeki İntepe Viyadüğü'nde derz bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun 17-19. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Menemen-Manisa yolunun 1-2. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılıyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-43. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor.
Bursa-Bozüyük yolunun 25. kilometresindeki Avarlar Kavşağı'nda köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Trabzon-Gümüşhane yolundaki Zigana Tüneli'nde yapılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım 08.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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