Ispanak zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?
|04 Kasım 2019 09:25
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Ispanak yemeğinin tekrar ısıtılıp yenmesine bağlı olarak nitrit zehirlenmeleri görülebiliyor. Yabancı kaynaklara göre, ıspanak ve diğer yapraklı sebzeler yüksek oranda nitrat içeriyor. Nitrat miktarı sebzenin türüne, mevsime, sebzenin yetiştiği toprağa ve sulama koşullarına bağlıdır. Ispanağın gelişimi için gerekli olan nitrat, ısıtıldığı zaman nitrite dönüşerek zehirliyor. F akat son günlerde İstanbul'da ortaya çıkan ıspanak zehirlenmelerinin henüz bu sebepten olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmış değil.
ISPANAK ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ
Nitrit/ Nitrat zehirlenmesinin belirtileri ağız ve göz çevresinde mavilik olarak ortaya çıkıyor. Bu duruma "Mavi Bebek Sendromu" adı veriliyor.
GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ
Gıda zehirlenmesi belirtileri kontaminasyon kaynağına göre değişir. Çoğu gıda zehirlenmesi türü aşağıdaki belirti ve semptomlardan bir veya daha fazlasına neden olur:
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