Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre işsizlik ve enflasyon rakamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanlığı yıllık programı 4 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2019 yılında yüzde 0.5 büyüyecek, 2020 yılında ise büyüme yüzde 5'i bulacak. Bu büyüme çok büyük ölçüde ertelenmiş tüketim ve yatırımların devreye girmesiyle yurt içi talep kaynaklı gerçekleşecek. İşsizlik yüzde 12.9 seviyesinde gerçekleşecek. 2020 yılında ise işsizliğin yüzde 11.8'e gerilemesi öngörülüyor. Cari işlemler dengesi yüzde 0.1 fazla verecek.

Dış ticaret açığının 2019 sonunda 26.4 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

Programa göre kamu tasarrufu yüzde 2.1 azalacak, özel sektör tasarrufları ise yüzde 2 artacak. 2019'da toplam yurt içi tasarruf oranı yüzde 27 olacak.

ENFLASYON YÜZDE 12

Enflasyon baz etkisiyle artarak yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşecek.

2020 yılında ise TÜFE kalıcı olarak tek haneye inecek. 2020'de enflasyon hedefi yüzde 8.5.

Kişi başına milli gelir cari fiyatlarla 9 bin 93 dolar, satın alma gücü paritesine göre ise 28 bin 954 dolar olacak. 2020 yılında ise cari fiyatlarla kişi başına milli gelir 9 bin 783 dolar, satın alma gücü paritesine göre ise 30 bin 846 dolara yükselecek.

İhracatın (FOB) 2019 yılında yüzde 2.9 artarak 181.4 milyar dolara yükselmesi, ihracat fiyatlarının yüzde 3 düşmesi, ithalatın yüzde 10.1 azalarak 207.8 milyar dolara gerilemesi, ithalat fiyatlarının ise yüzde 3 azalması bekleniyor.

2020 yılında ise GTS tanımlı ihracatın (FOB) yüzde 4.7 artarak 190 milyar dolara yükselmesi, GTS tanımlı ithalatın (CIF) ise yüzde 11.4 azalarak 231.5'e gelmesi, dış ticaret açığının ise 41.5 milyar dolara düşmesi planlanıyor.

2020'de cari işlemler açığının da 9.6 milyar dolara yükselmesi, cari işlemler açığının GSYH'ya oranının yüzde 1.2 olması hedefleniyor.

Programda 2019'un son çeyreğinde (ekim-kasım-aralık) enflasyonun ivmelenerek yüzde 12'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Kamu maliyesine ilişkin öngörülere göre ise;

2019'da genel devlet gelirlerinin GSYH'ya oranı yüzde 0.1 artışla yüzde 33.3'e yükselmesi, genel devlet giderlerinin GSYH'ya oranının ise yüzde 0.7 artışla yüzde 36.4'e yükseleceği tahmin ediliyor. 2020 yılında ise genel devlet gelirlerinin GSYH'ya oranının yüzde 1 azalmayla yüzde 32.4 olması, genel devlet harcamalarının ise yüzde 1.1 azalmayla yüzde 35.2 olması tahmin ediliyor.

KİT'lerin de hesaplamaya dahil edilmesiyle 2018 yılında yüzde 2.5 olan genel devlet açığının 2019 sonunda yüzde 3.2 açık vermesi bekleniyor. 2019 yılında yapısal faiz dışı dengenin ise 0.7 puan iyileşmeyle yüzde 2.4 açık vermesi bekleniyor.

2019 yılında Merkezi Yönetim Bütçesi harcamalarının 992.4 milyar TL, bütçe gelirlerinin ise 867.4 milyar TL olması, bütçe açığının 125 milyar TL, faiz dışı açığın ise 21.9 milyar TL olması planlanıyor.

GSYH'ya göre yüzde 1.8 olması öngörülen bütçe açığının yıl sonunda yüzde 2.9 oranında gerçekleşeceği, denk olması öngörülen program tanımlı dengenin ise yüzde 3 açık vermesi bekleniyor.

2020 yılında Merkezi Yönetim Bütçe harcamalarının 1 trilyon 95 milyar 500 milyon TL seviyesinde, gelirlerin ise 956.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi planlanıyor. Böylece bütçe açığının 138.9 milyar TL seviyesinde olması hedefleniyor.