Yeneroğlu ile bakan yardımcısı arasında 'Alparslan Kuytul' polemiği

Yeneroğlu, kişisel Twitter hesabından Gaziantep Emniyeti'nin basın açıklamasını paylaşarak, "Polis hangi yetkiyle 'dini istismar' tespiti yapıyor, bunun hukukta dayanağı ne?" ifadesini kullandı ve ekledi:

"Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün basın açıklaması baştan aşağıya 90'lardan hatırladığımız temel hakları hiçe sayan reddiyeci ve savunmacı bir refleks. Eskileri hatırlamak zorunda kalmak ne kadar acı."

Yeneroğlu'na Twitter hesabından tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise, bu ifadenin savcılık iddianamelerinde de olduğunu hatırlatarak, "Savcılık iddianamesinde yer alan ifadenin kullanıldığı açıklamayı eleştirmekte dahi kifayetsizsiniz" diye yazdı.

İnce, "Açıklamayı çarpıtmak görevinizin sorumluluğuyla bağdaşmaz. Kamu düzenini bozmaya çalışanlara arka çıkışınız öfkenizin ve kininizin yansımasıdır" görüşünü savundu.

Bu cevabın ardından tekrar paylaşımda bulunan Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Kamu görevlisi olarak bir milletvekiline yönelik bu dil yakışıksızdır. Kem söz sahibine aittir. Seviyenize düşmem. Gün gelecek bu üslubunuzdan dolayı utanacaksınız! Bizi ayıran hukuk ve vicdandır. Öfke ve kin benim yolumdan geçmez, ama siz kurumsallaştırdınız maalesef!

Hukuk devletini tahrip eden bu zihniyettir maalesef. Hakaret ederek,üstenci dil kullanarak insanları susturacaklarını zannederler. Ülkenin iç güvenliğinden ve özellikle huzurundan sorumlulular bir milletvekili ile bu dille konuşursa,vatandaş ne yapsın! Sizi nezakete davet ediyorum!

Siz nerden nereye geldiniz, ben adınıza üzülüyorum. Sivil ve vicdan okulu mgv'den otoriter, güvenlikçi, savunmacı, vatandaşa tepeden bakan bir 28 Şubat zihniyeti. Kifayete gelince, size hukuk dersi verebilirim. Fakat sizde bu anlayış varken, polis ne yapsın? Yazıklar olsun!

Sizi istifaya davet ediyorum! Hiçbir memur halkın temsilcisi bir milletvekili ile bu dille konuşamaz, tehdit edemez! Yasal görevim aynı zamanda yürütmeyi denetimdir. Kolluk gücüne sahip makamınıza layık olmadığınızı gösterdiniz. Bu anlayışınız ülkeyi korku iklimine dönüştürdü."