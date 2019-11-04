Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin olarak Resmi Gazete'de önemli detaylar yayımlandı.
|04 Kasım 2019 09:39
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Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin olarak Resmi Gazete'de önemli detaylar yayımlandı.
Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek.
Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek.
Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.
Bireysek emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.
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