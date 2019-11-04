Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 17 gözaltı
Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
|04 Kasım 2019 09:57
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Hakkında gözaltı kararı alının 17 zanlının yakalanması için Adana merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında iş adamlarının da bulunduğu bazı zanlıların gözaltına alındığı öğrenildi.
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